هذا هو جديد الإدماج في وزارة التربية

قررت وزارة التربية الوطنية استكمال جميع العمليات المتعلقة بالأساتذة الموجودين في الوضعيات القانونية الأساسية للموظف، بإعادة ادماجهم بعد حالة الاستيداع ،الإنتداب، الإحالة على الخدمة الوطنية.

كما سيتم إعادة إدماج العائدين من العطل المرضية طويلة المدى وتنفيذ الأحكام القضائية إن وجدت. وتعيين الفائض من الأساتذة النتاج عند تعديل الخرائط التربوية.

كما أمرت وزارة التربية بتعيين فائض خريجي المدارس العليا للأساتذة المتخرجين قبل 2023 في رتب ومواد تخرجهم. وكذا الذين أبدو موافقتهم على التعيين في مرحلة غير التي تكونو من أجلها، وذلك حسب الشغور والإحتياج البيداغوجي.

وأمرت وزارة التربية بتحويل خريجي المدارس العليا للأساتذة الذين تم تعيينهم بعنوان السنوات السابقة في مرحلة تعليمية غير التي تكونو فيها إلى المرحلة التعليمية الأصلية. في حالة تسجيل إحتياج بيداغوجي بعنوان السنة الدراسية 2023/2024

كما أمرت الوزارة بتعيين خريجي المدارس العليا للأساتذة دفعة جوان 2023 في رتب ومواد تخرجهم. وعلى مستوى المرحلة التعليمية التي تكونو من أجلها في حدود الإحتياج البيداغوجي.

وكذا تعيين فائض من خريجي المدارس العليا دفعة 2023 الذين أبدو موافقتهم على التعيين في مرحلة تعليمية غير التي تكونو من أجلها.

ومن جهة أخرى أمرت وزارة التربية بتعيين الأساتذة المقبولين للدخول الولائي بعنوان السنة الدراسية 2023/2024