هذا هو شهيد حادث سقوط طائرة مروحية الملازم الأول بوزايدة نورالدين

استشهد اليوم الأربعاء، الطيار الملازم الأول نورالدين بوزايدة، إثر سقوط مروحية إنقاذ عسكرية بسواحل بوهارون بولاية تيبازة.

وينحدر الشهيد نورالدين بوزايدة، ابن الحاج أحمد الشهيد ينحدر من دائرة بريزينة ولاية البيض.

ويبلغ الشهيد بوزايدة من العمر 27 عاما، غير متزوج، حيث توفى في حادث سقوط الطائرة بعرض البحر في ولاية تيبازة.

وقد قدم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تعازيه لعائلة الشهيد الملازم الأول بوزايدة نور الدين.

وغرد الرئيس تبون على تويتر “أتقدم بتعازيّ الخالصة لعائلة الشهيد وكل أفراد الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني”.

وأضاف رئيس الجمهورية “أدعو من المولى أن يوفق فرق الإنقاذ في العثور على الضابطين المفقودين”.

للتذكير ووقع حادث سقوط مروحية أثناء القيام بمهمة طيران تدريبية تقنية صباح اليوم الأربعاء، وفي حدود الساعة 11:25.

حيث سقطت مروحية بحث وإنقاذ عسكرية من نوع (MS-25 Merlin) تابعة لقيادة القوات البحرية.

ووقعت في عرض البحر على بعد 2 ميل بحري شمال غرب ساحل مدينة بوهارون، بولاية تيبازة.

وأسفر الحادث عن استشهاد الملازم الأول بوزايدة نور الدين أحد أفراد طاقم الطائرة المتكون من ثلاثة ضباط.

فيما لا تزال عملية البحث جارية عن الطيارين الآخرين، حيث تم تسخير وسائل البحث والإنقاذ اللازمة.