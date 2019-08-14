هذا هو صاحب أروع صورة في موسم حج 2019

استطاع المصور السعودي، “سعود بن خالد المسيهج”، أثناء تغطيته لموسم الحج الحالي، خطف صورة، تربعت على مصاف صور وسائل الإعلام العالمية.

ولاقت الصورة رواجا كبيرا عبر مواقع التواصل الإجتماعي، كونها جسدت صورة إنسانية، حملت معان كبيرة.

ويظهر في الصورة، رجل أمن سعودي، مبتسم، وهو يحمل بين يديه، حاجا مسنا، اتعبه المشي والتنقل بين مناسك الحج.

وكرمت إمارة مكة المكرمة، المصور، وحصلت صورته على المركز الأول، كأفضل صورة إنسانية في حج هذا العام.

وعن كواليس إلتقاط الصورة، قال المصور، لـ”لعربية نت”، أنه إلتقط الصورة في مشعر عرفات، في يوم وقفة عرفة، بجورا قطار المشاعر المقدسة.

وأضاف المصور، أنه لاحظ من بعيد رجل أمن يحمل حاجا آسيويا بين يديه، فاقترب منه قليلا وقام بإلتقاط الصورة.

والمصور المسيهج، هو مصور هاوي منذ 6 أعوام، والتحق بالعديد من الدورات التدريبية، المتخصصه في التصوير، حسب ذات المصدر.

اكتسب خالد المسيهج، خلال الدورات التكوينية، مهارات عالية في إحترافية التصوير.