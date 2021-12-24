هذا هو عدد المباريات التي سيبثّها التلفزيون العمومي في كان الكاميرون

سيكون الجمهور الجزائري على موعد مع متابعة مباريات المنتخب الوطني في عدد من القنوات التي تبث برامجها على عدد من الأقمار.

وكشف مصدر من التلفزيون العمومي، أن المسؤولين عنه قد تحصلوا على موافقة الشركة المالكة لحقوق بث مباريات كأس امم إفريقيا التي تنطلق في 9 جانفي المقبل.

كما أشار المسؤول البارز في التلفزيون العمومي،أنه سيتم بث مباريات الخضر بالإضافة لمباريات النصف نهائي والنهائي وبعض المباريات الهامة.

ولم يكشف ذات المسؤول، عن الطريقة التي سيعتمد عليها التلفزيون في بث المباريات، بين تقنية “أش دي” أو التقنية العادية التي لقيت انتقادات بالجملة مؤخرا، خلال تغطية عودة بوقرة ولاعبيه من قطر.

يذكر، أن الكتيبة الوطنية ستواجه كل من سيراليون، غينيا الإستوائي وكوت ديفوار.