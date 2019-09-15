هذا هو محمد شرفي رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات

تم اليوم الأحد، تزكية محمد شرفي، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات.

محمد شرفي من مواليد 15 أكتوبر 1946، يبلغ من 73 سنة، من قالمة، هو رجل قانون وسياسي.

بعد تخرجه من المدرسة الوطنية للإدارة ، شغل منصب المدعي العام ببسكرة، عنابة، سطيف، قالمة، أم البواقي، قسنطينة وبجاية.

وأصبح أمينًا عامًا لوزارة العدل بين عامي 1989 و 1991، ثم مستشارا برئاسة الجمهورية من 1999 إلى 2002، ثم 2009.

تخرج من القسم القضائي المدرسة الوطنية للإدارة، ليسانس في الحقوق، إدارة مكافحة المخدرات في العلوم الجنائية والخاصة، دكتوراه في القانون.

شغل شرفي منصب قاضي التحقيق ، قاضي التحقيق والنائب العام في محاكم مختلفة من 1972-1989.

ثم شغل منصب أمين عام وزارة العدل من 1989 الى 1991، كما عمل كمستشار بالمحكمة العليا، رئيس القسم من 1991-1997.

وبشهر جوان 2002 تم تعيين شرفي كوزير عدل، مستشار في رئاسة الجمهورية، كما أعيد تعيينه موزير للعدل سبتمبر 2012.