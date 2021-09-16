هذا هو مخطط إعادة هيكلة شركة الخطوط الجوية الجزائرية وإصلاح تسييرها

ترأس وزير النقل عيسى بكاي، يوم الأربعاء، إجتماعا بحضور إطارات من الوزارة والرئيس المدير العام بالنيابة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، ومستشاره للشؤون المالية.

كما حضر اللقاء أيضا كل من مديرة قسم التجارة، وكذا مديرة تسيير المداخيل، بالإضافة إلى مدير المالية والمحاسبة ومكلف بالدراسات والتحليل.

ويأتي هذا في إطار اللقاءات التي باشرها الوزير مع المديرية العامة للشركة بهدف دراسة وضعيتها وإعداد مخطط إعادة هيكلتها وإصلاح تسييرها.

وحسب بيان الوزارة، فقد أعطى الرئيس المدير العام بالنيابة لمحة عامة عن الرؤية المستقبلية لتطوير شركة الخطوط الجوية الجزائرية والإستعداد لما بعد جائحة كورونا آخذا بعين الإعتبار التغيرات الكبيرة التي يشهدها نشاط النقل الجوي على المستوى المحلي، الجهوي والدولي. وفي هذا الإطار لخص جملة من الإجراءات الواجب إتخاذها لحجز مكانة مرموقة للشركة خاصة في الفضاء الإفريقي الذي يشهد تطورا ملحوظا في جميع المجالات.

من جهتهم عرض مسيرو وإطارات الشركة المحاور الأساسية لمخطط التطوير 2021-2025 التي تعتزم الشركة مباشرته والذي جاء بعد دراسة معمقة لنقاط قوتها وضعفها وتحليل واقع النقل الجوي العالمي والإحاطة بوضعية الشركات المنافسة وهيكلتها وطرق تنظيمها وعملها والتحولات الكبرى التي تعرفها.

وشمل هذا المخطط على وجه الخصوص: تدعيم مكانة الشركة في السوق الجزائرية وتطوير الخطوط الداخلية، تجديد أسطول الجوية الجزائرية وزيادة عدده مرحليا بما يسمح بدخول السوق الأفريقية المتنامية، مراجعة النصوص القانونية والتنظيمية المسيرة لنشاط النقل الجو، إعادة هيكلتها بخلق فروع لها متخصصة في النشاطات الثانوية للطيران، وفي هذا الشأن من المنتظر إنشاء شركة الصيانة قبل 31 ديسمبر 2021 و شركة الخدمات الأرضية في غضون سنة 2022، العمل على الإنضمام إلى تكتلات مهنية معينة، ترقية الوجهة الجزائرية بالتعاون مع الهيئات و المؤسسات المعنية إلى جانب إدخال التكنلوجيا و الرقمنة في جميع الخدمات الموجهة للزبائن لترقيتها و جعلها أكثر جاذبية.

كما تم عرض سياسة الأسعار المعتمدة من طرف شركة الخطوط الجوية الجزائرية حيث تم التطرق إلى العناية الخاصة التي تحظي بها طريقة حساب أسعار تذاكر السفر على الخطوط الدولية و الداخلية و التطورات التي شهدتها هذه العملية المعقدة بإدخال تكنولوجيات تسيير المداخيل « Revenu Management » الذي يسمح بتحديد شبكة الأسعار بصفة دقيقة و تسيير عمليات الحجز آليا في ظل المعطيات و المتغيرات الآنية التي تحكمها المنافسة الشرسة للشركة الطيران المنافسة.

ولدى تدخله، ثمن الوزير المجهودات المبذولة لتحسين وضعية الشركة والحفاظ على مكتسباتها رغم الظروف الصعبة المحيطة بها والتي فرضتها جائحة كورونا، كما أكد من جهة أخرى على ضرورة وضع مخططات تطور مرحلية تشمل المدى القصير والمتوسط و البعيد برؤية واضحة المعالم والأهداف و في آجال محددة و على إلزامية إعتماد شركة الخطوط الجوية الجزائرية على مقدراتها الذاتية و أستغلال كل الفرص الداخلية المتاحة لتنفيذ مخططات تطورها و ذكّر بتعليمات رئيس الجمهورية وتوجيهات الوزير الأول المتعلقة بإعادة هيكلة هذه الشركة الحيوية وتقويمها ومراجعة طريقة تسييرها وتحسين خدماتها وأمر بتنفيذها في وقتها المحدد كما أشار إلى أن فتح النقل الجوي للإستثمار الخاص هو من أولويات الوزارة و هو ما سيدعم خطة الوجهة الجزائرية خدمة للسياحة والإنعاش الاقتصادي داعيا الجوية الجزائرية إلى دراسة إمكانية خفض الأسعار على الخطوط الداخلية للتحفيز تنقل الجزائريين جوا إلى مختلف مناطق الوطن لاسيما إلى الجنوب الكبير.

وفي الأخير، أمر الوزير مسيري شركة الخطوط الجوية الجزائرية بإتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتجسيد هذه الخطوات و موافاته دوريا بالتقدم المحقق في هذا المجال.