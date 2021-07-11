هذا هو موعد الدخول المدرسي ورزنامة العطل للسنة الدراسية 2022/2021

أعلنت وزارة التربية الوطنية، اليوم الأحد، عن موعد الدخول المدرسي للسنة الدراسية المقبلة 2022/2021.

وحسب بيان للوزارة، فقد تم تحديد موعد الدخول المدرسي، لجميع المناطق، بالنسبة للتلاميذ، يوم الثلاثاء 7 سبتمبر 2021، صباحا.

بينما حددت الوزارة موعد دخول الموظفين والإداريين يوم الأحد 29 أوت 2021 صباحا، بينما سيكون دخول الأساتذة يوم الأربعاء 1 سبتمبر 2021.

هذا وحددت الوزارة، رزنامة العطل المدرسية بالنسبة للسنة الدراسية 2022/2021. حيث سيكون موعد عطلة الشتاء لجميع المناطق ابتداء من يوم الخميس 16 ديسمبر 2021 مساء وإلى غاية يوم السبت 1 جانفي 2022 مساء.

بينما ستكون عطلة الربيع، بجميع المناطق إبتداء من يوم الخميس 17 مارس 2022 مساء، إلى يوم السبت 2 أفريل 2022 مساء.أما عطلة الصيف لجميع المناطق فستكون يوم الخميس 7 جويلية 2022 مساء بالنسبة للأساتذة.

وتبدأ عطلة الصيف، بالنسبة للإداريين، بعد الإنتهاء من كل العمليات المتعلقة بنهاية السنة، بما فيها اجتماعات مجالس القبول والتوجيه، ونشر نتائج الإمتحانات المدرسية وتسليم الوثائق المختلفة للتلاميذ، وكل العمليات المتعلقة بالدخول المدرسي، وتحدد كالآتي: المنطقتان الأولى والثانية ابتداء من يوم الخميس 21 جويلية 2022 مساء، والمنطقة الثالثة، ابتداء من يوم الخميس 14 جويلية مساء.