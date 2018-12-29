هذا هو موعد “الصولد” للموسم الشتوي

أعلنت وزارة التجارة، اليوم السبت، أن الإنطلاق في عمليات البيع بالتخفيض، للموسم الشتوي 2019، ستكون ابتداءً من جانفي المقبل.

وحسب بيان لوزارة التجارة، فإنه قد تَم تحديد تواريخ سريان هذه البيوع، للفترة الشتوية على مستوى كل الولايات.

و هذا تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 06/215، والمحدد لشروط وكيفيات ممارسة البيع بالتخفيض والبيع الترويجي.

بالإضافة إلى البيع في حالة تصفية المخزونات، والبيع عند مخازن المعامل والبيع خارج المحلات التجارية بواسطة فتح الطرود.

ويتيح تنظيم هذه البيوع فرصة للتجار من أجل تنشيط و ترقية نشاطاتهم، ويسمح للمستهلكين بالاستفادة من وفرة السلع والخدمات بأسعار ترويجية.