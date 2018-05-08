هذا هو مُخطّط ولاية الجزائر لتفادي التسمّمات الغذائية في مطاعم الرّحمة

تفاديا لوقوع تسمّمات غذائية في وجبات الإفطار خلال شهر رمضان، اتخذت مديرية الصحة لولاية الجزائر مخططا صحيّا لتفادي مثل هذه الحوادث.

واتّخذت مصالح الولاية كافة الإجراءات الوقائية مستوى المطاعم الجماعية وكذا تنظيم حملات تحسيسية حول الأمراض المزمنة كالربو وداء السكري والضغط الدموي تحسبا لشهر رمضان.

كما تعكف ذات المصالح على ضبط عدد من الإجراءات الاحترازية قبيل حلول شهر الصيام.

كتخصيص فرقة طبيّة لمراقبة دورية للمواد الغذائية واللحوم المستعملة من قبل هذه المطاعم في تحضير الوجبات الجماعية التي تقدّم على مستوى مطاعم الرحمة.

التي خصّصتها الولاية للفئات المعوزة في إطار عمل مكاتب النظافة للبلديات،كما سيتمّ مراقبة المحلات التجارية والأسواق خاصة فيما يتعلق بمدة صلاحية المنتوج .

وكذا مراقبة نوعية المياه الصالحة للشرب ونظافة البيئة عن طريق مكاتب النظافة وحفظ الصحة البلدية.

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