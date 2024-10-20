هذا تصنيف مطار هواري بومدين الدولي إفريقيا عام 2024

صنفت موقع موقع The African Exponent مطار هواري بومدين الدولي ضمن قائمة أكبر 10 مطارات في إفريقيا.

وحسب ذات الموقع جاء مطار هواري بومدين الدولي في المركز الثامن وذلك عقب تطويره وتحسين خدماته لإستيعاب أكثر من 10 ملايين مسافر مع نهاية 2024 وتحسين بنيته التحتية

وتصدر الـtop 10 لقائمة أكبر 10 مطارات في إفريقيا مطار أو آر تامبو الدولي في جنوب أفريقيا.

بينما المركز الثاني جاء مطار القاهرة في مصر متبوع بمطار كيب تاون الدولي في جنوب أفريقيا.

وفب المركز الرابع نجد مطار محمد الخامس الدولي بالمغرب. وبليه مطار مورتالا محمد الدولي في نيجيريا.

في حين المركز السادس كان من نصيب مطار أديس أبابا الدولي في إثيوبيا.

إحتل المركز السابع مطار جومو كينياتا الدولي في كينيا. متبوع بالمركز الثامن مطار هواري بومدين الدولي بالجزائر.

هذا وصنف مطار الملك شاكا الدولي في جنوب أفريقيا في المركز التاسع.

وفي الأخير جاء مطار بليز دياني الدولي في السنغال في المركز العاشر.