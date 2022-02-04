هذه آخر تطورات إنقاذ الطفل ريان
يعمل رجال الإنقاذ الجمعة، لليوم الرابع على التوالي، على أمل انتشال الطفل ريان حيا. البالغ من العمر خمس سنوات، والذي سقط في بئر عميق في قرية في شمال المغرب.
وتتسارع جهود إنقاذ ريان العالق في بئر على عمق 32 مترا بقرية إرغان بجماعة تمروت بإقليم شفشاون، صباح الجمعة. وسط تعبئة متواصلة لفرق الإغاثة والأطقم الطبية المرابضة بعين المكان منذ مساء الثلاثاء.
وتواصلت أشغال الحفر طيلة ليلة الخميس-الجمعة، حيث مكنت هذه الجهود من تجاوز عمق 28 مترا في أشغال الحفر العمودي.
كما أن الاستعدادات جارية أيضا للشروع في الحفر الأفقي مباشرة بعد بلوغ عمق 32 مترا.
المرحلة حساسة نظرا لخطر الانهيار الأرضي. كما أن العملية معقدة للغاية بسبب طبيعة التربة، فبعض الطبقات رملية والبعض الآخر صخرية
وسقط الطفل ريان، عن طريق الخطأ ، ظهر الثلاثاء، في البئر الجاف، حيث قال والد ريان. “في لحظة غفلة ، سقط الصغير في البئر”.
وتم جلب الماء والأكسجين لتزويد الطفل ريان المتواجد في قاع البئر الضيقة.
وتم إرسال فريق طبي إلى مكان الحادث “لإجراء الفحوصات الأولية وتدخلات الإنعاش للطفل بمجرد إنقاذه”. بالإضافة إلى طائرة هليكوبتر طبية في الموقع للاعتناء به.
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الجزائريون يتعاطفون مع الطفل ريان بالدعاء عبر منصات التواصل الإجتماعي
هزت حادثة سقوط الطفل المغربي ريان ذو 5 سنوات في بئر إرتوازي بمعمق 32 مترا قلوب ومشاهر كل الجزائريين.
وذكرت هذه الحادثة الجزائريين، بعياش محجوبي الذي توفي بعد أن أمضى 9 أيام من سقوطه بئر إرتوازي بالمسيلة في 2018 وذلك بمنطقة أم الشمل بالحوامد في المسيلة.
منذ صبيحة أمس الاربعاء، يتابع الجزائريون عبر مواقع التواصل الإجتماعي بالدعاء والتضامن لإنقاذ الطفل ريان الذي تصدر منصات التواصل كما أن هذه الحادثة إحتلت المرتبة الاولى في الترند عبر التويتر #انقذوا_ريان.
وبعد أكثر من 40 ساعة من الحفر تمكنت مصالح الحماية المدنية المغربية من تزويد الطفل ريان بالماء والاوكسجين عقب التأكد من انه حي وعالق. والمتصفح لمنصات التواصل منذ أمس لا حديث للجزائريين إلا عن حادثة الطفل ريان وما مدى تقدم عمليات الإنقاذ.
في حين ان كل المؤشرات توحي إلى قرب الوصول إلى الطفل ريان وإنقاذه ان شاء الله سالما.
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سقط طفل مغربي يدعى ريان في بئر عميق يبلغ عمقه 60 مترا، في قرية أغران بإقليم شفشاون، شمالي المغرب.
وفي هذا السياق وبحسب وسائل الإعلام المحلية، فقد سقط ريان البالغ من العمر 5 سنوات، أمس الثلاثاء في البئر الذي يبلغ عمقه 60 مترا.
كما أثارت محاولات انتشاله جدلا حول الإمكانيات المتاحة لرجال الوقاية المدنية لإنقاذ أرواح الناس.
في حين ربطت فرق الإنقاذ هاتفا مع حبل وأنزلته إلى قعر البئر، حيث أظهر الفيديو الملتقط أن الطفل بخير ويجلس بشكل سليم رغم ضيق الحفرة.
بالمقابل قالت وسائل اعلام مغربية، أن الطفل ريان ما يزال على قيد الحياة عالقا على عمق 35 مترا في البئر، مشيرة إلى معاناته من إصابة وجروح طفيفة على مستوى الرأس.
هذا ولا تزال محاولات الانقاذ جارية لاخراج الطفل من البئر سالما معافى.