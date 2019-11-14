هذه آخر تعديلات مشروع قانون المالية 2020

تحصلت النهار أون لاين، على نسخة من آخر التعديلات التي طرأت على مشروع قانون المالية 2020.

ويتعلق الأمر بكل من، تعديل نص المادة 105 من مشروع القانون بالتنصيص ضمنها أن يقدم الوزير المكلف بالمالية عرضا على انشطة انتاج السلع والخدمات التي تكتسي طابعا استراتيجيا بالنسبة للاقتصاد الوطني إلى لجنة المالية والميزانية للمجاس الشعبي الوطني.

وتعديل المادة 112 من مشروع القانون على نحو تحدد الحقوق الجمركية بنسبة 30 بالمائة على مجموعات الصناعات التركيبية ذات الوضعية التعريفية الفرعية 85.17.12.10.00 والإبقاء على لحقوق الجمركية بنسبة 30 بالمائة على الهواتف النقالة.

وادراج مادة جديدة 113 مكرر 2 تنص على تعديل المادة 5 من الأمر رقم 08-04 المؤرخ في اول سبتمبر سنة 2008، الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز عى الاراضي التابعة للاملاك الخاصة للدولة والموجهة لانجاز مشاريع استثمارية، على نحو يكون ترخيص الامتياز بالتراضي بقرار من الوالي بناء على اقتراح من لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمارات وضبط العقار على الارضي التابعة للاملاك الخاصة بالدلة والاصول العقارية لمتبقية للمؤسسات العموميةالمنحلة والاصول الفائضة للمؤسسات العمومية الاقتصادية وكذا الاراضي التاعبة للمناطق الصناعية ومناطق النشاطات.

ومن جهة ثانية، رفضت اللجنة تعديلات تصب بعضها على احكام مشروع القانون وتضمن البعض الآخر إدراج أحكام جديدة ضمه وقدمت مبررات بشأن كل مقترح وهو ما تضمنه التقرير التكميلي عن مشروع القانون.

وإدراج مادة جديدة 32 مكرر تعدل لمادة 256 من قانون التسجيل للتنصيص على خمس 5/1 ثمن نقل الملكية بدل نصف 2/1 ثمن نقل الملكية، على اعتبار أن المادة 256 كما وردت في قانون المالية لسنة 2018، أدت إلى التحايل في مجال التصريح بالثمن الحقيقي للمبيع إلى جانب ذلك لجأ البعض إلى الهبة بدل البيع وهو ما ترتب عليه حرمان الخزينة العمومية من مبالغ مالية معتبرة.

بالإضافة إلى إدراج مادة جديدة67 مكرر تعدل المادة 42 من الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 22 جويلية سنة 2009، والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، تنص على تمديد أجل اخضاع الخدمات المتصلة بالنشاطات السياحية والفندقية والحمامات المعدنية، والاطعام السياحي المصنف والأسفار وتأجير السيارات للنقل السياجي انتقاليا وإلى غاية 31 ديسمبر 2022، للمعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة، وذلك لأجل دعم النشاط السياحي.

وإدراج مادة جديدة 76 مكرر تنص على تعديل أحكام المادة 202 من القانون 17-04 المؤرخ في 16 فيفري سنة 2017، المعدل والمتمم للقانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 جويلية سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، وذلك برفع قيمة البضائع بما فيها السيارة إلى مبلغ خمسة ملايين دينار 5.000.000 دج بالنسبة للمواطنين الآخرين ومبلغ أربعة ملايين دينار 4.000.000 دج بالنسبة للطلبة.

وتعديل المادة 104 من مشروع القانون بإضافة كلمة الدولية والتنصيص ضمنها على أن يقدم الوزير المكلف بالمالية عرضا عن المشاريع الاستراتيجية والمهيكلة للإقتصاد الوطني التي يرخص بتمويلها لدى الهيئات المالية الدولية للتنمية إلى لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني.

ومن جهة ثانية، رفضت اللجنة تعديلات تصب بعضها على احكام مشروع القانون وتضمن البعض الآخر إدراج أحكام جديدة ضمه وقدمت مبررات بشأن كل قترح وهو ما تضمنه التقرير التكميلي عن مشروع القانون.