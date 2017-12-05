هذه آخر مكالمة لعلي عبد الله صالح قبل مقتله

تم مساء اليوم الاثنين، تسريب مكالمة بين الرئيس المقتول، عبد الله صالح وقائد الجيش اليمني اللواء علي محسن الأحمر،

وكان مضمون المكالمة يتحدث عن طلب صالح العفو، وأن يتم فتحة صفحة جديدة مع الدول الخليجية،

وطلب من محسن الأحمر أن يكون وسيط بينه وبين ملك السعودية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان آل سعود،

ولكن قائد الجيش حازم، رفض هذا الطلب، حيث أن وقته قد مر ولم يعد صالحا الآن، حسب ما دار في المكالمة بينهما،

والحل من وجهة نظره أن يتم محاكمة علي عبد الله صالح على جرائمه في حق الشعب اليمني، فما كان من عبدالله صالح إلا الرد غاضبا.