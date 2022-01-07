هذه أجوبة سلال وزوخ بعد استجوابهما حول قضية فساد مجمع أمنهيد

إستجوب قاضي الجلسة الفرع الثاني بالقطب الجزائي الإقتصادي والمالي لسيدي امحمد عشية أمس الخميس، الوزير الأول السابق عبد المالك سلال ووالي العاصمة السابق عبد القادر زوخ المتابعين في قضية الفساد التي طالت مجمع أمنهيد وقطاع الموارد المائية والسدود. بالإضافة كذلك إلى توجيه تهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه. وهي منح إمتيازات غير مبررة للغير وتبديد أموال عمومية وإساءة إستغلال الوظيفة.

إستجواب الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال

القاضي: ماذا تقول بخصوص التهم الموجهة لك ؟

سلال: أنفيها سيدي القاضي، مهامي كوزير أول دستوريا وقانونيا هي مهام سياسية. لم أرى أركان تهم الفساد المنسوبة إلي. تتكلم عن موظف عمومي.و قانون 01/17 يصف الوظائف السامية بالدولة وظائف سياسية ،الوزير الاول رجل سياسي وليس موظف عمومي

سلال : جدول الأعمال كان فيه إقتراح ومبادرة من وزير الموارد المائية طلب رخصة طبقا لقانون الصفقات المادة 43 مع اللجوء الى التراضي البسيط. لازم تكون موافقة مسبقة للحكومة. وأنا كمسؤول أول للحكومة راسلنا وزير المالية ،والمؤسسة الوحيدة في الدولة الجزائرية التي تقرر ماهو الاستعجال وحالة الطوارئ هي الحكومة

سلال: سيدي القاضي صلاحياتي هي دستورية قانونية والحكومة متكونة من 33 وزير لماذا يوجه الاتهام فقط للوزير الاول.هناك قرار جماعي والحكومة كلها مسؤولة على هذا القرار بالإجماع

سلال: أنا قضيت في الحكومة مدة 5 سنين ولا يوجد اي دولة في العالم ،وزير قضى هذه المدة مثلي. تم التكلم عن الوضعية المزرية لتزويد المواطنين بالمياه ببلدية منصورة لبرج بوعريريج لانها كانت مشكل عويص. كنا على بداية دخول شهر رمضان والناس ببلدية منصورة ليس لديهم ماء المياه الجوفية والسطحية منعدمة تماما في تلك المنطقة

كما أشار سلال “انا كمسؤول في الحكومة لا استطيع أن اترك المواطنين بدون مياه ،(منقدرش نخليهم بلعطش ) ونقولهم اصبرو. دفتر الاعباء مدته 18 شهر، دفتر الشروط لكي يوجد لابد من مهلة 6 أشهر. كي تكون عندك معريفة من 3 أشهر إلى 6 أشهر”

سلال: أنا قابل يحاكموني 100 سنة.. مانقدرش النتاس يموتو بالعطش

سلال: بعد الاعلان عن المناقصة لابد من 90 يوم لا أستطيع أن أترك المواطنين يموتو بدون ماء و نقولهم اصبرو حتى وزارة المالية تعمل مناقصة على المشروع مستحيل سيدي القاضي

سلال : هذا هو الامر الذي دفعنا الى حالة الاستعجال، المبادرة كانت على مستوى الحكومة وتمت الموافقة بالإجماع على مبدأ اللجوء إلى التراضي البسيط

كما أضاف سلال : الشيء الذي شجع الحكومة بأن تقبل المستثمر انه وضع اجل لمدة 22 شهر فقط من اجل انجاز المشروع لقنوات تحويلية لـ12 خزان للمياه. لـ 100 كلم وهذا العمل مستحيل يكمل في عامين فقط. المستثمر بين النتائج الايجابية، وهو الشيء الذي شجع الحكومة لكي تمنح الموافقة.

سلال: بخصوص مسألة الإنجاز المشروع ليست من صلاحياتي صاحب المشروع هو المكلف بذلك. الوزير الاول ليس له دخل ولا أفهم حضوري في كل مراحل المحاكمات التاريخية. أنا قابل يحاكموني 100 سنة و لست خائف انا مهامي مارستها وفقا للقانون

القاضي : ماهي المعايير للتي اعتمدت عليها لكي وافقتم على المشروع

سلال: اول شيء الوضعية المزرية للسكان كانو عطشانين وكانو يقومو بإحتجاجات الشيء الثاني مدة 22 شهر ظرف قياسي لانجاز المشروع. “شفنا بلي مجمع امنهيد كان حقق نجاح بتزويد المياه لولاية البويرة في ظروف حسنة ومناسبة. وفي أقل من سنة كان زوج بلديات بداو يشربو المياه. كما حققنا نجاح لان المواطنين تفهمو الوضع وشاهدو بأن المشروع إنطلق يعني المشكل بدا يتحل. وأضاف سلال “أمام الله وعباده كان قرار صائب مجمع امنهيد يستهل كل التشكرات اللي قاموا بالمشروع.

إستجواب زوخ عبد القادر والي ولاية الجزائر العاصمة الأسبق

القاضي : ماذا تقول بخصوص التهم الموجهة

زوخ : انفي التهم المنسوبة الي ،المستثمر شلغوم اودع الطلب للحصول على قطعة أرضية بمنطقة ولاد فايت سنة 2017. وتم منحها له عن طريق حق الإمتياز في سنة 2018

القاضي : كيف كانت دراسة الملف

زوخ : الملف تم تمريره وفقا الاجراءات المعمول بها ، حيث تم إيداع الملف من طرف المستثمر على مستوى وزارة الصناعة والمناجم وتم دراسته في اللجنة الولائية. كما تم قبول الملف بالإجماع من طرف إعضاء اللجنة الولائية. وتم منح العقار للمستثمر من اجل تشييد ملحق للترفيه او مركز تجاري ضخم

القاضي: هل تم التدخل لمنح العقار لفائدة المستثمر شلغوم ؟

زوخ : لا سيدي القاضي لو كان ذلك لما إستغرق الملف سنة كاملة. بالإضافة كذلك إلى أنه لم يكن هناك ندرة في العقار على مستوى الجزائر العاصمة. وأنا كنت أمنح الأولوية للمرافق العمومية ولم يستثنى ذلك في هذا الملف

القاضي : فهمني كيف تم دراسة الملف

زوخ : نحن كنا حرصين على إعطاء الأولوية للمجال الحيوي للأحياء على شاكلة ملاعب جوارية ،منتزهات خضراء ،و مستشفيات ومراكز ترفيهية

القاضي : يعني انك ركزت على ملائمة المشروع

زوخ : نعم

القاضي : لكن كيف يتم تجسيد كل هذه القرارات

زوخ : بطبيعة الحال كل القرارات تجسد بعد موافقة وزارة المالية التي تعتبر كممول رئيسي عن طريق تخصيص ميزانية خاصة لكل مشروع

القاضي : هل تم التدخل من اجل منح العقار للمستثمر

زوخ : لا أبدا

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