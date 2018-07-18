هذه أحدث وسائل الصهاينة لمواجهة بالونات العودة الفلسطينية

كشف جيش الاحتلال الصهيوني عن منظومة اعتراض جديدة لبالونات العودة، التي تطلق من غزة، بعدما ثبت فشلت منظومات سابقة أعلنها.

وقالت القناة 12 العبرية: إن المنظومة الجديدة أطلق عليها “جشوا” (GOSHAWA ) من تصنيع شركة “روبوتيكان”، مبينة أن المنظومة تعمل على مستشعر كهروضوئي دقيق يعمل على تحديد موقع “البالون الحارق” في السماء، وهي متصلة بحوامة ترسل فور تحديد البالون، وبالتالي تدمّره في الهواء، دون تدخل بشري، وفق ادعائها.

وزعمت القناة أن المنظومة جربت بنجاح.

ورغم ذلك، أقرت قوات الاحتلال باندلاع 15 حريقًا اليوم في مستوطنات “غلاف غزة” بفعل “البالونات الحارقة”، وفق صحيفة معاريف العبرية؛ ما يدلل على فشل المنظومة الجديدة.