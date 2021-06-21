هذه أسباب تعليق بث جميع برامج قناة الحياة تيفي

تقرر اليوم الإثنين، تعليق بث جميع برامج قناة الحياة تيفي لمدة أسبوع ابتداءً من يوم 23 جوان الجاري على الساعة منتصف الليل، إلى غاية 29 جوان على الساعة منتصف الليل مع إنذار للقناة.

هذا وطلبت سلطة الضبط من وزارة الاتصال سحب الاعتماد من القناة لمدة التعليق ذاتها، مؤكدة أنها تحتفظ باتخاذ كامل التدابير والإجراءات القانونية المناسبة في حال تكرار مثل هذه التجاوزات والسقطات المهنية.

وكانت القناة المذكورة قد بثت لقاء الخاص استضافت فيه نائب برلماني سابق يدعي أنه باحث في تاريخ الثورة الجزائرية وأرشيفها.

وشكك الضيف خلال هذا اللقاء، في المجاهدين ونزاهتهم ومس كرامة رموز وطنية، كما أساء إلى شخصيات تعتبر اسطورية في المخيال الشعبي للأمة والمجسدة في شخص مؤسس الدولة الجزائرية الأمير عبد القادر .

ضيف البرنامج لم يتوقف عند هذا الحد، بل تهجم على المناضل من الرعيل الأول ميصالي الحاج وصولا إلى إهانة الرئيس الراحل هواري بومدين.

وخلفت هذه التصريحات ردود فعل وطنية ودولية عبرت عن استيائها ورفضها الشديدين لماجاء في مضمون اللقاء.

ومن جهتها، أكدت سلطة الضبط أن ضيف البرنامج لا يملك الكفاءة اللازمة التي تسمح له بالفصل في حقائق تاريخية جعلته يقع في أخطاء وتناقضات مست بذاكرة الأمة، مجددة في السياق ذاته، رفضها لمثل هذه الخطابات التي تكرس الكراهية وتمس بالمبادئ العامة والأخلاقية لمهنة الصحافة.

وفي الأخير، أكدت سلطة الضبط حرصها على ضمان احترام الحق الدستوري في حرية التعبير واحترام الرأي والرأي الأخر.