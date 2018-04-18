هذه أسعار الخضر والفواكه بسوق الجملة بالكاليتوس

الوطني
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هذه أسعار الخضر والفواكه بسوق الجملة بالكاليتوس
بقلم أمينة داودي

أكد تجار الجملة للخضر والفواكه الذين تحدّثت إليهم “النهار أونلاين” اليوم الأربعاء، أن هناك وفرة في الخضر و الفواكه الموسيمة.

وأشار التجار الى أن ارتفاع الاسعار ببعض الاسواق راجع للمضاربة و سوء الاحوال الجوية في الايام الماضية.

موضحين أن هذه الوفرة ستستمر خلال شهر رمضان الذي يتزامن وجني بعض المنتجات الموسيمة، التي تعرف طلبا في رمضان.

وهذه قائمة الأسعار:

  • الجزر 35 دينار
  • الفاصوليا الخضراء 13 دينار
  • الليمون 70 دينار
  • الفلفل الحار والحلو 70 دينار
  • البصل 25 دينار
  • باذنجال 60 دينار
  • الخيار 45 دينار
  • بطاطا 30 دينار
  • لفت 70 دينار
  • شفلور 80 دينار
  • القرعة “الكوسة” 40 دينار.
  • البرتقال ما بين 180 الى 200 دينار
  • الفراولة 100 دينار
  • التمر 600 دينار
  • الموز 250 دينار
  • العنب 400 دينار
  • التفاح 200 دينار

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