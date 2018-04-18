هذه أسعار الخضر والفواكه بسوق الجملة بالكاليتوس

أكد تجار الجملة للخضر والفواكه الذين تحدّثت إليهم “النهار أونلاين” اليوم الأربعاء، أن هناك وفرة في الخضر و الفواكه الموسيمة.
وأشار التجار الى أن ارتفاع الاسعار ببعض الاسواق راجع للمضاربة و سوء الاحوال الجوية في الايام الماضية.
موضحين أن هذه الوفرة ستستمر خلال شهر رمضان الذي يتزامن وجني بعض المنتجات الموسيمة، التي تعرف طلبا في رمضان.
وهذه قائمة الأسعار:
- الجزر 35 دينار
- الفاصوليا الخضراء 13 دينار
- الليمون 70 دينار
- الفلفل الحار والحلو 70 دينار
- البصل 25 دينار
- باذنجال 60 دينار
- الخيار 45 دينار
- بطاطا 30 دينار
- لفت 70 دينار
- شفلور 80 دينار
- القرعة “الكوسة” 40 دينار.
- البرتقال ما بين 180 الى 200 دينار
- الفراولة 100 دينار
- التمر 600 دينار
- الموز 250 دينار
- العنب 400 دينار
- التفاح 200 دينار
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