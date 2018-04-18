هذه أسعار الخضر والفواكه بسوق الجملة بالكاليتوس

أكد تجار الجملة للخضر والفواكه الذين تحدّثت إليهم “النهار أونلاين” اليوم الأربعاء، أن هناك وفرة في الخضر و الفواكه الموسيمة.

وأشار التجار الى أن ارتفاع الاسعار ببعض الاسواق راجع للمضاربة و سوء الاحوال الجوية في الايام الماضية.

موضحين أن هذه الوفرة ستستمر خلال شهر رمضان الذي يتزامن وجني بعض المنتجات الموسيمة، التي تعرف طلبا في رمضان.

وهذه قائمة الأسعار: