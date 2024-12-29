هذه أسعار اللحوم والخضر والفواكه اليوم

كشفت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، اليوم الأحد، عن أسعار الخضر والفواكه والمنتجات ذات الأصل الحيواني في الأسواق.

وجاء في صفحة الوزارة على فايسبوك، عرض أسعار البيع بالتجزئة للمواد الفلاحية واسعة الاستهلاك لليوم الأحد 29 ديسمبر 2024.

وتضمنت الأسعار، الخضر والفواكه الطازجة، وكذا المنتجات ذات الأصل الحيواني، كما جاءت في الأسواق لأدنى وأعلى سعر، وكذا معدل الأسعار.

وبلغ معدل سعر البطاطا في الأسواق 68 دج للكيلوغرام الواحد، والطماطم 70 دج، والبصل الجاف 49 دج.

والثوم الجاف 468 دج، والجزر 68 دج، واللفت 80 دج، والقرنبيط 75 دج، والكرنب 72 دج. والكوسة 181 دج، والفاصولياء الخضراء 229 دج، والخس 88 دج.

فيما بلغ معدل سعر الكليمونتين 120 دج، والمندرين 100 دج، والبرتقال 126 دج، والليمون 127 دج والتفاح المحلي 391 دج، والتمر 516 دج، والموز 430 دج.

وجاءت أسعار لحم البقر المحلي 1760 دج للكيلوغرام الواحد، والدجاج 391 دج، والبيض 19 دج للبيضة الواحدة.