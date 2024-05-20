هذه أسعار اللحوم والخضر والفواكه اليوم

نشرت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، اليوم الإثنين، أسعار الخضر والفواكه والمنتجات ذات الأصل الحيواني في الأسواق.

وجاء في صفحة الوزارة على فايسبوك، عرض أسعار البيع بالتجزئة للمواد الفلاحية واسعة الاستهلاك لليوم الإثنين 20 ماي 2024.

وتضمنت الأسعار، الخضر والفواكه الطازجة، وكذا المنتجات ذات الأصل الحيواني، كما جاءت في الأسواق لأدنى وأعلى سعر، وكذا معدل الأسعار.

وبلغ معدل سعر البطاطا في الأسواق 79 دج للكيلوغرام الواحد، والطماطم 75 دج، والبصل الجاف 100 دج.

والثوم الجاف 430 دج، والجزر 69 دج، واللفت 93 دج، والجلبانة 243 دج والكوسة 99 دج، والفاصولياء الخضراء 270 دج، والخس 118 دج.

فيما بلغ معدل سعر التفاح المحلي 459 دج، والتمر 540 دج، والبرتقال 187 دج، والليمون 156 دج والموز 403 دج.

فيما جاءت أسعار لحم البقر المحلي 1687 دج للكيلوغرام الواحد، والدجاج 385 دج، والبيض 16 دج للبيضة الواحدة.