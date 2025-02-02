هذه أسعار اللحوم والخضر والفواكه شهرا قبل رمضان

يواصل السوق الجزائري للمنتجات الفلاحية والحيوانية، تسجيل تذبذبات في الأسعار مع بداية شهر فيفري 2025.

وكشفت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، بالتعاون مع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عن حالة الأسعار المسجلة في أسواق التجزئة على المستوى الوطني.

أسعار متباينة للخضر والفواكه

تشهد أسعار الخضر الأساسية استقرارا نسبيا، رغم تسجيل ارتفاعات في بعض المنتجات. فقد بلغ متوسط سعر البطاطا، التي تُعد من المواد الأساسية، 74 دج للكيلوغرام، مع تباين بين 58 دج/كلغ و89 دج/كلغ حسب الأسواق.

أما الطماطم، فقد وصل متوسط سعرها إلى 96 دج/كلغ، مع ارتفاع في بعض المناطق إلى 112 دج/كلغ.

وفي المقابل، شهدت بعض الخضروات ارتفاعا ملحوظا، أبرزها الكوسة التي بلغ متوسط سعرها 154 دج/كلغ. والفاصولياء الخضراء التي سجلت 343 دج/كلغ.

أما الثوم الجاف، فيبقى من بين المنتجات الأكثر تكلفة، حيث استقر سعره عند 504 دج/كلغ في المتوسط، مع تسجيل أقصى سعر عند 571 دج/كلغ.

وبالنسبة للفواكه، فقد بلغ متوسط سعر المندرين 120 دج/كلغ، في حين تراوحت أسعار البرتقال بين 70 دج/كلغ و135 دج/كلغ، بمتوسط 102 دج/كلغ.

كما شهدت أسعار التمر والتفاح المحلي اختلافات كبيرة في الأسعار، حيث بلغ متوسط سعر التمر 524 دج/كلغ. والتفاح المحلي 400 دج/كلغ. أما الموز، فقد استقر عند 429 دج/كلغ.

هذا ولا تزال أسعار اللحوم الحمراء تشهد ارتفاعًا، حيث بلغ متوسط سعر لحم البقر المحلي 1765 دج/كلغ، مع تباين بين 1639 دج/كلغ و1891 دج/كلغ. أما لحم الدجاج، فظل أكثر استقرارًا عند 337 دج/كلغ في المتوسط.

وفيما يخص المنتجات الحيوانية الأخرى، بلغ سعر البيض 18 دج للوحدة، بينما استقر سعر حليب البقر الطازج عند 97 دج للتر.