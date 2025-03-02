هذه أسعار اللحوم والخضر والفواكه في ثاني أيام رمضان

كشفت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، اليوم الأحد، عن أسعار الخضر والفواكه والمنتجات ذات الأصل الحيواني في الأسواق، في اليوم الثاني من شهر رمضان المبارك.

وجاء في صفحة الوزارة على فايسبوك، عرض أسعار البيع بالتجزئة للمواد الفلاحية واسعة الاستهلاك، لليوم، الأحد، 2 مارس 2025.

وتضمّن العرضُ أسعارَ الخضر والفواكه الطازجة، والمنتجات ذات الأصل الحيواني، كما جاءت في الأسواق لأدنى وأعلى سعر، وكذا معدل الأسعار.

أسعار الخضر:

وبلغ معدل سعر البطاطا في الأسواق 82 ديناراً للكيلوغرام الواحد، والطماطم 91 ديناراً، والبصل الجاف 51 ديناراً.

أما الثوم الجاف فبلغ سعره 689 ديناراً للكيلوغرام، والجزر 72 ديناراً، واللفت 79 ديناراً، والقرنبيط 66 ديناراً، والكرنب 84 ديناراً. والكوسة 143 ديناراً، والفاصولياء الخضراء 418 ديناراً، والخس 103 ديناراً.

أسعار الفواكه:

فيما بلغ معدل سعر البرتقال 100 ديناراً، والليمون 110 دنانير، والتفاح المحلي 445 ديناراً، والتمر 530 ديناراً، والموز 438 ديناراً.

أسعار اللحوم:

وبلغت أسعار لحم البقر المحلي 1749 ديناراً للكيلوغرام الواحد، والدجاج 405 دينار، والبيض 17 ديناراً للبيضة الواحدة.