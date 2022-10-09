هذه أسعار سيارة رونو “كليو 5” في الجزائر وفرنسا

تعتبر سيارة نوع رونو “كليو 5” من السيارات ذات الجودة والمفضلة التي يرغب الكثير من المواطنين الجزائريين باقتنائها.

وجاءت رونو كليو 5 المعروضة في الأسواق بثلاثة محركات الأول بنزين بسعة 1.0 لتر وبقوة 72 حصان مع علبة سرعات يدوية من خمسة سرعات. أما الثانية بسعة 1.1 لتر توربو بنزين بقوة 100 حصان، بينما الثالث بسعة 1.5 لتر ديزل dci بقوة 115 حصان .

وتحتوي هذه السيارة على جميع وسائل الراحة والأمان على غرار شاشة لمسية بمقاس 10 انش و تكييف هواء رقمي، ABS، ESP، مستشعر ركن خلفي، قيادة معززة، أضواء نهارية تحمل الهوية الجديدة لعلامة رونو وغيرها….

أسعار كليو 5 في الجزائر

يتراوح سعر هذه السيارة مابين 410 مليون بالنسبة لمحرك بنزين بقوة 72 حصان، و440 مليون بالنسبة لمحرك بنزين بقوة 100 حصان.

أما بالنسبة بالنسبة لمحرك ديزل dci بقوة 115 حصان فإن سعرها يتراوح ما بين 480 مليون.

ووفقا للموقع الإلكتروني لواد كنيس، فإن سيارة الجيل الخامس من رونو كليو معروضة للبيع في الجزائر وبالضبط في ولاية برج بوعريريج بمبلغ 530 مليون سنتيم.

أسعار كليو 5 في فرنسا

يتراوح سعر سيارة كليو 5 في فرنسا، ما بين 16550 أورو، أي ما يعادل 228 مليون حسب سعر في البنك الرسمي.

وفي حال اعتمدنا على السوق السوداء، فإن سعر كليو 5 المحول سيصبح 348 مليون سنتيم .

وتجدر الإشارة إلى أن فرق السعر بين الجزائر وفرنسا يمكن تفسيره من خلال الضرائب المختلفة التي يجب على التجار دفعها لإحضار السيارة إلى الجزائر.

فتح المجال أمام المواطنين لإستيراد السيارات أقل من 3 سنوات

وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد أمر بفتح المجال امام المواطنين لاستيراد السيارات أقل من 3 سنوات. بإمكاناتهم المادية ولحاتجياتهم الخاصة وليس لأغراض تجارية.

ويأتي هذا خلال الإجتماع الإستثنائي لمجلس الوزراء الذي جرى اليوم الأحد.

كما أمر رئيس الجمهورية بفسح المجال للشركات الأجنبية المصنعة، لإستيراد السيارات، لبيعها في الجزائر بالموازاة مع المتابعة الحثيثة والميدانية لسيرورة إقامة صناعة حقيقية للسيارات، في الجزائر في أقرب الآجال.

ودعا رئيس الجمهورية إلى تقديم دفتر الشروط الخاص بوكلاء السيارات. في اجتماع مجلس الوزراء المقبل، للحسم فيه، قبل نهاية السنة.