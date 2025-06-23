هذه أسعار ومواقيت سير حافلات “إيتوزا” من وإلى مطار هواري بومدين

أعلنت المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها “إيتوزا”، عن توقيت الخط رقم 100 الرابط بين مطار الجزائر (هواري بومدين) وساحة الشهداء، والخط رقم 178 الرابط بين مطار الجزائر والمحطة البرية لنقل المسافرين خروبة.

وأوضحت المؤسسة أن أول رحلة تنطلق من ساحة الشهداء نحو مطار الجزائر. سيكون على الساعة 05:00 صباحا وآخر انطلاق من ساحة الشهداء نحو مطار الجزائر على الساعة 23:00 ليلا. و بمعدل الرّحلات بين رحلة وأخرى يقدر بساعة واحدة.

فيما سيكون أول انطلاق من مطار الجزائر نحو ساحة الشهداء يكون على الساعة 06:00 صباحا. وآخر انطلاق من مطار الجزائر نحو ساحة الشهداء يكون على الساعة منتصف الليل 00:00 بمعدل الرحلات بين رحلة وأخرى يقدر بساعة واحدة.

أما بخصوص خط مطار الجزائر والمحطة البرية لنقل المسافرين خروبة. فأول نطلاق من المحطة البرية لنقل المسافرين خروبة نحو مطار الجزائر يكون على الساعة 05:00 صباحا. وآخر انطلاق من المحطة البرية لنقل المسافرين خروبة نحو مطار الجزائر على الساعة 23:00 ليلا. بمعدل الرحلات بين رحلة وأخرى يقدر بساعة واحدة.

وأول انطلاق من مطار الجزائر نحو المحطة البرية لنقل المسافرين خروبة. يكون على الساعة 06:00 صباحا وآخر انطلاق من مطار الجزائر نحو المحطة البرية لنقل المسافرين خروبة. يكون على الساعة منتصف الليل 00:00 بمعدل الرحلات بين رحلة وأخرى يقدر بساعة واحدة.

كما أشار المصدر نفسه أنه تم تحديد سعر التنقل بـ 50 دينار جزائري، و بطاقة الإشتراك NAVIGUI سارية المفعول عبر هذا الخط.

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