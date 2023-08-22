هذه أسهل دولة للحصول على تأشيرة شنغن

أوصى الاتحاد السياحي الروسي مؤخرًا بالمجر كوجهة واعدة للحصول على تأشيرة شنغن لحاملي جوازات السفر الروسية. مما يمكنهم من السفر إلى بقية أوروبا بينما لا تصدر بعض الدول وثائق سفر لهم على الإطلاق.

ومع ذلك، تكشف إحصائيات شنغن أن نسبة طلبات التأشيرة المرفوضة المقدمة من المواطنين الروس ليست هي الأدنى في المجر. بل في دول مثل إسبانيا وفنلندا، حيث تدرس دائمًا أعدادًا أكبر من الطلبات.

وفي حين وافقت هنغاريا على 90.9 في المائة من 27595 طلباً قدمها مواطنون روس. فإن معدل الاعتراف في إسبانيا، بلغ 92.5 في المائة.

وبشكل أكثر تحديدًا، وافقت القنصليات الإسبانية على 154450 من أصل 166893 طلب تأشيرة شنغن. لحاملي جوازات السفر الروسية في عام 2022.

كما وافقت فنلندا على 93.4 في المائة من الطلبات المقدمة من الروس، وهو ما يمثل 105323 طلبًا. من إجمالي 112737 طلبًا. وبالتالي، فإن معدلات الرفض من القنصليات الإسبانية والفنلندية. أعلى من الدول الأخرى – 8333 و4722 على التوالي، وهو ما يتوافق مع العدد الأكبر من الطلبات المقدمة من الروس.

ومن خلال تصنيف البلدان التي لديها أعلى معدلات الاعتراف، وبالتالي رفض أقل الطلبات المقدمة من المواطنين الروس. فمن الواضح أن بولندا تتصدر القائمة بمعدل اعتراف قدره 98.4 في المائة. ورفض 25 طلب تأشيرة فقط.

ومع ذلك، فإن معدلات التقديم إلى هذا البلد أقل مما هي عليه في البلدان الأخرى – 2,208. مقارنة بأكثر من 112,000 و166,000 طلب مقدم إلى القنصليات الفنلندية والإسبانية.

كما تشمل البلدان الأخرى التي تتمتع بمعدلات اعتراف أعلى فيما يتعلق بطلبات التأشيرة المعتمدة ليتوانيا. بمعدل اعتراف يبلغ 96.1 في المائة، تليها هولندا (94 في المائة) ولاتفيا (93.3 في المائة). إن معدل اعتراف السلطات المجرية بالمتقدمين للحصول على تأشيرة روسية. من شأنه أن يصنف الدولة الثامنة الأسهل في إصدار التأشيرات وثالث أكبر دولة مقارنة بالدول التي استقبلت عددًا أكبر من المتقدمين، مثل إسبانيا وفنلندا.