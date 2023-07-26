هذه أكثر المطارات ازدحامًا في أوروبا

نشر المجلس الدولي للمطارات (ACI World) أحدث مجموعة بيانات لحركة المطارات العالمية. وكشف عن أفضل المطارات الأوروبية التي شهدت أكبر قدر من حركة المرور. من بين 2600 مطار في أكثر من 180 دولة.

وفقًا للقائمة ، تم تصنيف مطار إسطنبول على أنه أكثر المطارات ازدحامًا في المنطقة الأوروبية. حيث تم تسجيل أكثر من 64.2 مليون مسافر في عام 2022.

وعلى المستوى الدولي، تم تصنيف مطار إسطنبول في المرتبة السابعة، متقدمًا سبع مراتب عن العام السابق. عندما كان في المرتبة 14.

ويأتي مطار لندن في المرتبة الثانية أو الثامنة على المستوى العالمي. وهو ما حقق أحد أكثر الإنجازات إثارة للإعجاب.

كما احتل هذا المطار المرتبة 54 دوليًا في عام 2021، حيث استقبل حوالي 19.3 مليون مسافر. بينما ارتفع هذا الرقم في عام 2022 إلى 61.6 مليون – محققًا زيادة هائلة بلغت 217.7 في المائة.

ويحتل مطار باريس المرتبة العاشرة دوليًا وهو ثالث أكثر المطارات ازدحامًا في أوروبا. حيث سجل 57.4 مليون مسافر في عام 2022 – بزيادة 119.4 في المائة عن عام 2021. عندما احتل أيضًا المرتبة 31 من أكثر المطارات ازدحامًا في العالم.

واختتمت قائمة أكثر المطارات ازدحامًا في أوروبا بمطارات أمستردام ومدريد اللتين احتلتا المرتبة 14 و 16 عالميًا. حيث سجلت 52.4 و 50.6 مليون مسافر على التوالي. في حين سجلت كل دولة نموًا بنسبة 100٪ في عدد المسافرين المستقبلين في عام 2022 مقارنةً بـ العام السابق.

بينما احتل مطار أمستردام المرتبة 34 في عام 2021، احتلت مدريد المرتبة 42. مما يدل على أن كلا المطارين قد تجاوزا مستويات 2021 بشكل كبير.

سادس مطار أوروبي يحتل المرتبة العالمية هو مطار فرانكفورت الألماني الذي تم إدراجه في المرتبة 18 في عام 2022. بعدد 48.9 مليون مسافر. ارتفاعًا من المركز 39 في عام 2021 ، حيث تم تسجيل 24.8 مليون مسافر في المطار.