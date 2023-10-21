هذه أهم التصريحات في قمة القاهرة للسلام حول غزة

دعا رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى، موسي فقيه، في كلمة له بقمة القاهرة للسلام، إلى تشكيل جبهة عالمية لوقف العنف ضد المدنيين.

وقال موسي فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي: “ندعو إلى تشكيل جبهة عالمية لوقف اللجوء إلى كل أشكال العنف ضد المدنيين”.

ومن جهته، قالت يوكو كاميكاوا وزيرة خارجية اليابان: “هناك أكثر من مليون شخص في غزة في أصعب الحالات الإنسانية”.

وأضافت: “اليابان عقدت مشاورات مع الدول المحيطة من أجل العمل إلى حل الأزمة الحالية. والتحدي الآن هو تحديد الموقف الإنساني لأن هناك مليون شخص في غزة على الأقل هم في أصعب الحالات الإنسانية”.

كما دعت لضرورة دخول المساعدات الإنسانية، لشعب قطاع غزة في أسرع وقت ممكن، وهو أمر حتمي وإلزامي.

وأعلنت عن توفير 10 مليارات دولار لتقديم المساعدات بناء على احتياجات على الأرض بطريقة فورية.

ومن جهته، قال جيمس كليفرلي، وزير الخارجية البريطاني: ” علينا العمل على إحلال السلام في المنطقة. ومنع تطور الوضع إلى حرب شاملة”.

مشيرا إلى أن الموقف في المنطقة بالغ الصعوبة ولا نزال نؤمن بأهمية الدبلوماسية للتوصل إلى حل سلمي.

فيما قال إسبن بارث إيدى وزير خارجية النرويج: ” شعرت بالسعادة حينما رأيت دخول الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية إلى غزة”.

ودعت أنالينا بيربوك، وزيرة خارجية ألمانيا، الجميع إلى الوقوف ضد الإرهاب وان يتم التمييز بين الإرهاب والسكان المدنيين الأبرياء.

كما دعت لعدم نشر روح الكراهية، وشكرت الحكومة المصرية والشركاء والأمم المتحدة على جهودكم في هذا الصدد.

وأضافت خلال كلمتها: “يجب حماية كل المدنيين وحمايتهم على حد سواء، وأقول أن سبب هذه المعاناة التي احضرتنا جميعا هنا.. معاناة الفتيات الصغار والأطفال يجب أن ينتهي”.

وزيرة خارجية فرنسا: يجب على إسرائيل الالتزام بحماية المدنيين

قالت كاترين كولونا وزيرة خارجية فرنسا: “يجب على إسرائيل الالتزام بحماية المدنيين”.

وأضافت: “يتعين على إسرائيل حماية المدنيين وفق القانون الدولي الإنساني.. بعض الأطراف تحاول بلبلة الوضع ورفض أعمال حماس بشكل حاسم، وفرنسا تدعم حقوق الشعب الفلسطيني ونعمل على تعزيز السلطة الفلسطينية”.

ومن جهته، طالب فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل بالتقيد بالقانون الدولي. مؤكدا رفض المملكة بشكل قاطع محاولة التهجير القسري للفلسطينيين.

وطالب “فرحان” خلال كلمته بقمة القاهرة للسلام المنعقدة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بفتح فوري لممرات إنسانية آمنة إلى غزة. ودعا في الوقت ذاته إلى الوقف الفورى للتصعيد العسكرى فى القطاع.