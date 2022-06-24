هذه أهم المشاريع التي دشّنها رئيس الجمهورية بولاية وهران

قام رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمس الخميس، في إطار زيارة العمل والتفقد إلى ولاية وهران. بتدشين ومعاينة عدة منشآت مشاريع تنموية تخص مختلف القطاعات.

واستمع رئيس الجمهورية للنشيد الوطني بالمطار الدولي لوهران “أحمد بن بلة”. حيث كان في إستقباله السلطات المدنية والعسكرية. كما استعرض تشكيلة من الجيش الوطني الشعبي التي أدت له التحية الشرفية. كما رحبت أربع مقاتلات من سلاح الجو التابعة للجيش الوطني الشعبي بالرئيس تبون أثناء وصوله إلى مطار وهران الدولي.

وفي أول محطة من زيارته، ببلدية عين الكرمة أشرف رئيس الجمهورية، على مراسم وضع حجر الأساس لإنجاز محطة لتحلية مياه البحر بالرأس الأبيض. بطاقة 300.000 متر مكعب في اليوم. حيث شدّد رئيس الجمهورية على ضرورة ضمان تزويد المواطنين بالماء الشروب خلال هذه الصائفة. مع عدم قطع التموين لمدة طويلة. حيث قال بهذا الخصوص “ممنوع منعا باتا قطع الماء لمدة يومين متتاليين” على المواطن.

وفي معرض حديثه عن شركة سوناطراك التي تشرف بعض فروعها على إنجاز هذه المحطة لتحلية المياه. أبرز رئيس الجمهورية ثقل هذه الشركة الوطنية التي اعتبرها “من الأدوات القوية التي تسمح للجزائر بممارسة سيادتها”. واصفا إياها بـ “الدرع الذي يحمي الجزائر، بعد قواتها المسلحة والمناضلين والمواطنين الأحرار”.

رئيس الجمهورية يدشن المحطة الجوية الجديدة لمطار هواري بومدين

وفي قطاع النقل، أشرف رئيس الجمهورية على تدشين المحطة الجوية الجديدة لمطار وهران الدولي “أحمد بن بلة”. التي تقدر طاقة استيعابها بـ 3.5 مليون مسافر سنويا. قابلة للتوسعة إلى 6 ملايين مسافر. ليطوف بعدها بمختلف المرافق التابعة لها.

كما شدد الرئيس تبون على ضرورة تدعيم هذا المرفق الجديد بشركات قوية تابعة للدولة تتكفل بصيانة المنشأة. داعيا مسؤولي المطار الى تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمسافرين والتسيير الأمثل له.

ولفت رئيس الجمهورية إلى أنه “من الآن فصاعدا، يجب تغيير نمط التسيير ومنح الشباب ذوي الكفاءات مسؤولية تسيير المشاريع الكبرى”.

وفي مجال السياحة و الفندقة، شدد الرئيس تبون لدى إشرافه على تدشين فندق من فئة خمس نجوم “أ.زاد وهران الكبير” على ضرورة إزالة العراقيل البيروقراطية التي تقف حجر عثرة في وجه الاستثمار. منبها إلى أنه لن يتسامح “مع أي أحد”.

وببلدية بئر الجير، أشرف الرئيس تبون على تدشين المركب الاولمبي الجديد الذي يحمل إسم اللاعب الدولي السابق المرحوم ميلود هدفي. وعاين بنفس المركب ملعبا لكرة القدم بسعة 40 ألف متفرج والقاعة المتعددة الرياضات والمركز المائي. كما قام بتدشين القرية المتوسطية. بالإضافة كذلك فقد أشرف رئيس الجمهورية على تدشين مستشفى لعلاج المصابين بالحروق.

كما يتوفر مستشفى الحروق الكبرى لوهران الذي تبلغ سعة إستيعابه 125 سريرا على مصلحة للحروق الكبرى. ومصلحة لجراحة التجميل والترميم للصغار والكبار ومصلحة للإنعاش وأخرى لجراحة الوجه والفك.

و بهذه المناسبة أكد الرئيس تبون على أهمية توفير مستشفيات كبيرة تختص في علاج لحروق.

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