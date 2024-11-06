هذه أهم تصريحاته..دونالد ترامب يعلن فوزه في الإنتخابات الأمريكية

أعلن المرشح الجمهوري في الولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، عن فوزه في الانتخابات الرئاسية.

وقال دونالد ترامب، إن هذا الفوز السياسي لم تر أمريكا مثيلا له من قبل. شاكرا الشعب الأمريكي على هذا الشرف بانتخابي رئيسا مجددا.

كما أشار ترامب إلى أن فوزه في التصويت الشعبي يعتبر شعورا رائعا يدل على محبة الشعب. مضيفا أن “الشعب الأمريكي أعطانا ولاية جديدة واستعدنا الأغلبية في مجلس الشيوخ”. “يبدو أننا سنحافظ على الأغلبية في مجلس النواب”. تابعا “استعدنا أغلبية مجلس الشيوخ، وسيطرنا على مجلسي الكونغرس”.

كما وعد دونالد، بتصحيح وضع الحدود، مردفا “وقد صنعنا التاريخ وتخطينا عقبات كثيرة”.

وقال ترامب، سأجعل أمريكا عظيمة مجددا، وسنغلق الحدود أمام المجرمين، وسأوفر فرص العمل، وأصلح اقتصاد البلاد.