هذه أهم قرارات الرئيس تبون بمناسبة اليوم الوطني للشهيد

وجه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خطابا اليوم الخميس للأمة بمناسبة اليوم الوطني للشهيد تطرق فيه لعدة مواضيع هامة.

وخلال خطابه اصدر الرئيس تبون عدة قرارات وتوصيات هامة هذه اهمها:

حل المجلس الشعبي الوطني مع إجراء الانتخابات طبقا لما ينص عليه الدستور.

تعديل حكومي خلال الساعات القادمة يشمل القطاعات التي لم تكن في مستوى تطلعات وطموحات الشعب الجزائري.

وضع الآليات القانونية للمرصد الوطني للمجتمع المدني والمجلس الأعلى للشباب والمحكمة الدستورية، في أجل أقصاه شهر.

توقيع مرسوم رئاسي يتعلق بالعفو الرئاسي على 30 شخص حكم عليهم نهائيا في جرائم مرتبطة بتقنيات الاتصال والاعلام.

والتي مسّت مؤسسات الدولة أفضت إلى تغليط الرأي العام وترويج أخبار كاذبة.

الإتفاق مع روسيا لأجل صناعة لقاح كورونا في الجزائر.