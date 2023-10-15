هذه أهم قرارات مجلس الوزراء

ترأس، اليوم، عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، اجتماعا لمجلس الوزراء، خصّص لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2024، وعروض تتعلق بقطاعات الداخلية، التعليم العالي، الفلاحة، البريد والمواصلات والأشغال العمومية.

بعـد افتتاح اجتماع مجلس الوزراء من قبل الرئيس، ومنحه الكلمة للوزير الأول لعرض حصيلة نشاط الحكومة في الأسبوعين الأخيرين، أسدى السيد رئيس الجمهورية التوجيهات والأوامر التالية:

• بخصوص مشروع قانون المالية 2024

– أمر رئيس الجمهورية بتخصيص مجلس وزراء خاص لدراسة ومناقشة مشروع قانون المالية 2024 بالدقة اللاّزمة، على أن يتضمن المشروع كل القرارات التي تم اتخاذها في اجتماعات مجلس الوزراء، سواء في الجانب الاجتماعي أو الاقتصادي، وكذا الحفاظ على سيادة البلاد بعدم اللجوء إلى الاستدانة.

– أكـد الرئيس على أولوية تنفيذ المشاريع ذات البعد الاستراتيجي لتحريك اقتصاد البلاد، مع مراعاة التقلبات التي يشهدها العالم في هذه الظروف.

– يجب أن يصون مشروع القانون القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل ما تعرفه الأسواق الدولية من ارتفاع للأسعار، نتيجة اتساع دائرة اللاستقرار في العالم.

• بخصوص استحداث ولايات منتدبة بالجنوب والهضاب العليا:

– أمر الرئيس بضرورة متابعة مشروع استحداث ولايات منتدبة جديدة في الجنوب والهضاب العليا بإشراف مباشر من وزير الداخلية، بالتنسيق مع باقي القطاعات المعنية، على أن تستحدث، في مرحلة لاحقة، ولايات جديدة في شمال الوطن.

– أكد الرئيس أن استحداث ولايات منتدبة جديدة هدفه تعميم التنمية المحلية، وخلق الفضاءات الاقتصادية وتخفيف العبء على المواطن.

– يجب الأخذ بعين الاعتبار إمكانات الدولة وقدراتها في استحداث ولايات منتدبة جديدة.

• بخصوص التكوين والبحث العلمي في مجال الهيدروجين الأخضر:

– ثمّن رئيس الجمهورية توجّه الجامعة الجزائرية لاستحداث تخصصات في مجال التكوين والبحث العلمي حول الهيدروجين الأخضر.

– إعداد إستراتجية شاملة تواكب التطورات العلمية والتقنية التي يشهدها العالم، وذلك بالتعاون أيضا مع الدول ذات الخبرة الرائدة في هذا المجال الحيوي.

– تعزيز قدرات بلادنا في مجال الطاقة الشمسية، لا سيما وأنها كانت سباقة في هذا الميدان منذ عقود.

– وجّه الرئيس الحكومة بإبراز جهود الدولة في الحفاظ على النظام الإيكولوجي وحماية المحيط، ومواصلة تكثيف العمل لتحقيق نتائج عالية في هذا المجال.

• بخصوص عرض حول تحسين الربط بالأنترنت:

– وجّه الرئيس الحكومة بضرورة مواصلة العمل لتحقيق مزيد من الجودة والنوعية في التدفق والربط بالأنترنت، لرفع مستوى الخدمات في قطاعات حيوية، على غرار التعليم العالي والتربية والمالية والبنوك، ومجالات اقتصادية أخرى.

– أكـد على أهمية توفير حماية قصوى لشبكة الربط بالأنترنت ومراعاة مسألة الأمن السيبراني، والتفكير بجدية من الآن فصاعدا، في استغلال تقنية الأقمار الاصطناعية للتزود بخدمة الأنترنت، مكلفا وزير القطاع بإعداد مخطط شامل حول هذه العملية.

• بخصوص عرض حول إعادة تأهيل وتوسعة وتطوير السد الأخضر:

– شدد الرئيس على أهمية إعادة تأهيل وتطوير هذا المكسب بإشراك المؤسسات الناشئة، وفتح المجال أمام توظيف شباب ولايات نطاق السد الأخضر في عمليات التشجير.

– السعي إلى تنويع الثروة الغابية وغرس أنواع من الأشجار المنتجة القابلة للاستغلال والاستهلاك.

– ضرورة إقحام الخبرة العلمية وكفاءات البحث العلمي في إعادة تأهيل وتطوير السد الأخضر، باعتباره تجربة ناجحة للجزائر، في حماية الأراضي الفلاحية من ظاهرة التصحر وزحف الرمال نحو الشمال.

– أمر الرئيس وزير الفلاحة بإشراك الطاقات الشبانية في مختلف المجالات الفلاحية، لِمَا لها من أفكار مبدعة في تطوير الزراعة، خاصة مع توفر الإمكانات الطبيعية وكل المؤهلات التي تسمح بعصرنة القطاع الفلاحي وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

• بخصوص تنظيم المزارع النموذجية:

– كلف رئيس الجمهورية وزير الفلاحة بإعداد تصور جديد لتنظيم المزارع النموذجية من حيث الإطار القانوني والمهني، وتحديد تخصصاتها والأهداف المرجوة منها، وإشراك البحث العلمي في مراحل إعادة تشكيلها.

• بخصوص عرض وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية:

– وافق مجلس الوزراء على استكمال إنجاز منفذين يربطان ولايتي معسكر وتيزي وزو بالطريق السيار شرق غرب.

ليختتم مجلس الوزراء اجتماعه بالمصادقة على مراسيم تتضمن تعيينات وإنهاء مهام في وظائف عليا في ال