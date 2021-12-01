هذه أول دولة تفرض الجواز الصحي على المسافرين الجزائريين

أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، عن تمديد صلاحية التذاكر غير المستهلكة، إلى غاية 31 ديسمبر 2021.

وقالت الجوية في بيان لها، أنه نظرا للظروف الراهنة والمتعلقة بوباء كورونا، وتأثيرها على زبائنها. ستبقى التذاكر غير المستهلكة وقسيمات السفر “EMD”، صالحة إلى غاية نهاية الشهر الجاري.

كما أن جميع التذاكر القديمة من وإلى مونتريال ودبي ولندن وروما الصادرة للسفر قبل 20 أكتوبر قابلة لتغيير الحجز دون فرق في السعر أو رسوم إضافية.

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أفاد المتحدث باسم الخطوط الجوية الجزائرية أمين أندلسي، أن تذاكر الرحلات غير المستهلكة، بسبب الغلق جراء جائحة كورونا، ستبقى صالحة إلى غاية إستهلاكها. في إطار الرحلات الجوية المفتوحة حاليا، مشيرا أنه لن تطرأ عليها أي زيادة في الأسعار.

وقال أندلسي في حديثه لقناة “النهار”، أن الشركة لا يمكنها تعويض زبائنها في ثمن التذاكر، بسبب الصعوبات المالية، في حين الأموال الموجودة بالخزينة حاليا موجهة للصيانة فقط.

وعن فتح المزيد من الرحلات الجوية، قال أندلسي أن هناك فتح خطوط أكثر لوجهات أخرى. لكن هذا الأمر مرتبط بتطور الوضع الصحي في البلاد.

الخطوط الجوية البريطانية تستأنف رحلاتها مع الجزائر وهذه أسعار التذاكر

كما يستمر برنامج الرحلات الدولية إلى الجزائر في التصاعد قبل إضافة وجهات جديدة واستئناف الرحلات من شركات الطيران الأجنبية. من الآن فصاعدا، هناك 10 دول تخدمها الخطوط الجوية الجزائرية ومنافسيها.

في أوائل أكتوبر، قررت الحكومة السماح للرحلات التجارية مع المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة. لأول مرة منذ مارس 2020 وإغلاق الحدود الجزائرية.

وتستأنف شركة الطيران البريطانية رحلاتها إلى الجزائر في نوفمبر المقبل، بعد أكثر من 19 شهرا من الغياب.

وسيربط مطار لندن (هيثرو) بهواري بومدين في الجزائر مرتين في الأسبوع يومي الأحد والخميس.

ومن المقرر أن تبدأ الرحلة الأولى في 14 نوفمبر في تمام الساعة 8:10 صباحًا من لندن. التذاكر معروضة للبيع بالفعل على موقع الخطوط الجوية البريطانية. السعر المعروض يوم الاثنين 25 أكتوبر 731 جنيه إسترليني (866 يورو).

هذا أغلى بكثير من السعر الذي عرضته الخطوط الجوية الجزائرية عند إطلاق الخدمة، والذي كان 525 جنيه إسترليني (620 يورو)

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