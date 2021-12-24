هذه أول دولة في العالم تفرض لقاح كورونا على مواطنيها
فرضت الإكوادور والواقعة في أمريكا الجنوبية أمس الخميس، اللقاح المضاد لكورونا على الأطفال والبالغين على حد سواء. لتكون أول دولة في العالم تفرض اللقاح. وذلك بعد وصول متحور”أوميكرون” إليها.
وأعلنت وزارة الصحة في بيان لها، أن “التلقيح ضد كوفيد-19 في الإكوادور الزامي”. كما أوضحت الوزارة لوكالة فرانس برس، أن التلقيح الإلزامي سيطبق على الأشخاص من سن الخامسة فما فوق”.
وأضاف البيان، أنه تلقى نحو 69 بالمائة من سكان الإكوادور البالغ عددهم 17.7 مليون نسمة جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا حتى الآن.فيما تلقى 900 ألف مواطن إكوادوري جرعة معززة ثالثة. كما فرضت الإكوادور على كل شخص ابتداء من سن الخامسة أخذ اللقاح. خاصة وأنها سجلت نحو 540 ألف إصابة بفيروس كورونا حتى الآن، منها 33600 وفاة.
وقالت الوزارة إن الأشخاص الذين لديهم أسباب طبية تمنعهم من الحصول على اللقاح سيُعفون. مضيفة أن القرار يستند إلى دستور الإكوادور الذي ينص على أن الدولة تضمن حق مواطنيها في الصحة.
كما فرضت الإكوادور على مواطنيها إبراز وثيقة لقاح لدخول المطاعم ومراكز التسوق. وذلك لمكافحة الزيادة في الإصابات الجديدة بعد اكتشاف “أوميكرون” للمرة الأولى في البلاد قبل أسبوع.
وسبق أن فرضت طاجيكستان وتركمانستان وإندونيسيا وميكرونيزيا وكاليدونيا الجديدة إلزامية التلقيح ضد كوفيد، لكن للبالغين فقط.
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أدلة جديدة عن قوة كورونا “أوميكرون”.. والسر في دخول المستشفى
أضافت دراستان جديدتان أدلة إضافية على أن المتحور الجديد من فيروس كورونا “أوميكرون” أقّل إحداثا للإصابات الشديدة. أو تلك التي تطلب علاجا في المستشفيات، مقارنة مع المتحور “دلتا”.
ونقلت شبكة “سي إن إن” الأميركية عن الدراسة، أن “أوميكرون” يتسبب بنسبة تصل إلى أقل من الثلثين في إدخال المصابين بالفيروس إلى المستشفيات، مقارنة بالمتحور “دلتا”. حيث أعّد هذه الدراسة باحثون في جامعة إدنبرة في اسكتلندا.
أما الدراسة الثانية، فقد أشارت إلى أن المصابين بمتحور “أوميكرون” يواجهون احتمالا أقل بـ80 بالمئة لدخول المستشفيات مقارنة بتحور “دلتا”. لكن بمجرد دخول المريض المستشفى. فلم يكن هناك فرق في شدة الإصابة بين المتحوري، وفق الدراسة التي أعدها باحثون في جنوب إفريقيا ونشروها على موقع (medrxiv.org).
كما تضمنت كلتا الدراستين بيانات أولية، ولم تنشرا بعد في مجلات عملية محكمة. وفحصت الدراسة الأولى بيانات أكثر من 23 ألف إصابة بالمتحور “أوميكرون”. وأكثر من 126 ألف إصابة بالمتحور “دلتا”.
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