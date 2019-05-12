هذه إجراءات القبول في السنة الأولى متوسط

كشفت وزارة التربية الوطنية، عن اجراءات القبول في السنة الاولى متوسط، حيث تم تحيين كيفية حساب معدل التقويم المستمر ومعدل القبول.

وحسب تعليمة الوزارة، يقبل في السنة الاولى متوسط، كل تلميذ تحصل في امتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي، على معدل يساوي أو يفوق 5 من 10.

ويقبل في السنة الاولى متوسط، كل تلميذ تحصل على معدل قبول يساوي او يفوق 5 من 10.

حيث يحسب معدل القبول، بجمع المعدل السنوي ومعدل امتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي، وتقسيمها على اثنان 2.

ويحتسب المعدل السنوي بجمع المعدلات الفصلية الثلاثة وتقسيمها على ثلاثة.

أما بخصوص الاجراء الاستثنائي لفائدة تلاميذ ذوي الاحتياجات التربوية الخاصة، ذكرت بأن أحكام القرار رقم 57، المؤرخ في 22 مارس 2018، تبقى سارية المفعول.

حيث يقبل في الاولى متوسط كل تلميذ متمدرس في السنة الخامسة، ينتمي الى فئات التلاميذ ذوي اعاقة حسية كالمكفوفين والصم البكم، أو إعاقة ذهنية.

أو اضطراب التوحد، تحصل في المعدل السنوي، والمراقبة المستمرة، على معدل يساوي او يفوق 5 من 10، بعد الرجوع الى ملفه الصحي، والتأكد فعلا من الاعاقة والاضطراب من الجهات المخولة قانونا.

ويتولى مدير المدرسة الابتدائية، بعد انتهاء اختبارات الفصل الثالث وتصحيحها، حجز علامات هذا الفصل على الارضية الرقمية التي تفتح لهذا الغرض، في الفترة المحددة لذلك.

وتغلق يومين، قبل اجراء امتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي.

ويقوم النظام المعلوماتي، بحساب المعدل السنوي للتلاميذ المترشحين نهاية مرحلة التعليم الابتدائي بصفة انية.

ومن هذا، فان المعدلات السنوية هيلا التي تدخل في حساب معدل القبول في السنة الاولى متوسط.

وبهذا الصدد، دعت الوزارة مديري المدارس الابتدائية توخي الدقة المتناهية، في حجز العلامات عند ملء الكشوف الفصلية.

وكذا ضبط قائمة التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال تحيين معلومة نوع الاعاقة على النظام المعلوماتي.