هذه الأسعار المرجعية للسيارات أقل من 3 سنوات

ستعتمد عليها الجمارك أثناء عملية الجمركة

«ڤولف» بأسعار تتراوح بين 16 ألفا و18 ألفا و200 أورو.. و«POLO» من 11 ألفا و200 إلى 14 ألف أورو

«IBIZA» تصل إلى 11 ألفا و500 و «LEON» إلى 21 ألفا و300 أورو

«بيجو 208» تصل إلى 16 ألفا و400 أورو و«MEGANE» إلى 19 ألفا و500 أورو

ستستند المديرية العامة للجمارك على قائمة الأسعار المرجعية المحددة من طرف الشريك الفرنسي «argus» المختص في تحديد قيمة الأسعار المستعملة للسيارات على اختلاف أنواعها.

حتى تتصدى لظاهرة التلاعب بأسعار المركبات المستوردة الأقل من ثلاث سنوات.

ويستند الشريك الفرنسي في تحديد قيمة المركبة إلى عدة عوامل أبرزها المسافة التي قطعتها المركبة والمحددة حسب المعايير .

التي تعتمد عليها بخمسة وعشرين ألف كيلومتر في السنة بالنسبة لمركبة «ديازال» وعشرون ألف كيلومتر بالنسبة للبنزين في السنة الواحدة.

ويعتبر تجاوز المسافة كسبب لتخفيض قيمة المركبة حتى ولو كانت من نفس السنة ومن نفس العلامة ونفس التجهيزات، والشأن نفسه بالنسبة للعجلات.

علاوة على الاعتماد على سلامة المركبة من حيث تعرضها لحادث من عدمه، فهي كلها عوامل تعمل على تحديد القيمة الحقيقة للمركبة تحت إشراف خبراء تقنيين.

وعليه فإن المواطن الجزائر مستقبلا يتوجب عليه المطالبة بالبطاقة التاريخية للمركبة محل الاستيراد.

وقالت مصادر على دراية تامة بالملف، إن أكبر مشكل سيواجه الجزائريين عند استيرادهم لمركبة مستعملة أقل من ثلاث سنوات هو نوعية الوقود المستعمل.

حيث وصلت نوعية الوقود المستعمل غير الملوث إلى «euro 6» أما في الجزائر فهو «euro 2»، مما سيحول المركبة المستوردة إلى خردة في ظرف وجيز.

وقد تحصلت «النهار» على الأسعار المعتمدة من طرف «argus» صاحبة الخبرة في المجال وصلت إلى واحد وتسعين سنة، وتخص سنتي 2016 و2017.

حتى يتمكن المواطن من شراء المركبة من خلال احتساب أول شهر سير وليس أول سنة. وفيما يتعلق بأسعار مركبات 2017.

فإن سعر سيارة من علامة «أودي» الألمانية الصنع هو 14 ألفا و600 أورو بالنسبة لـ«A1 TDI» و«A1 SPORTBACK» بـ15 ألفا و800 أور.

فيما يصل سعر مركبة «3A CABRIOLET» إلى 29 ألفا و600 أورو أما «3S» فإن سعرها يقدر بـ39 ألفا و200 أورو.

وهو سعر أكبر من سعر « LINE STRO 4A» المقدر بـ33 ألفا و200 أورو فيما يصل إلى 46 ألف أورو لـ«DESIGN LUX»، .

أما بشأن «6A» فإن سعرها يتراوح بين 37 ألفا و300 أورو و51 ألفا و700 أورو حسب التجهيزات.

ودائما ضمن سلسلة المركبات الفارهة، فإن قيمة مركبة «جاغوار» 2017 تتراوح بين 31 ألفا و900 أورو و54 ألفا و200 أورو.

فيما يتراوح سعر مركبة «LEXUS» بين 20 ألفا و100 أورو و59 ألفا و200 أورو.

ومقابل ذلك، فإن سعر مركبة من علامة «BMW» محدد حسب التجهيزات التي تتوفر عليها ليتراوح بين 19 ألفا و700 أورو «SERIE 1» ويصل إلى 75 ألفا و900 لـ«6X».

في حين تتراوح قيمة مركبات «مرسيدس» CLASSE A بين 18 ألفا و500 و29 ألف أورو.

أما فيما يتعلق بالمركبات الموجهة للطبقة المتوسطة، فإن المركبات من علامة «داسيا»، فإنها تتراوح بين 9 آلاف و100 أورو و9 آلاف و700 أورو بالنسبة لـ«سانديرو».

فيما تقدر قيمة مركبة «لوڤان» بين 8 آلاف و100 و9 آلاف و700 أورو، أما «داستر» فسعرها يتراوح بين 10 آلاف و900 و15 ألفا و700 أورو.

هذا، وقدرت «ARGUS» أسعار مركبات المصنِع الكوري «هيونداي» بين 7 آلاف و500 و8 آلاف و500 أورو بالنسبة لـ«10I» و11 ألفا و800 و12 ألفا و800 أورو بالنسبة لمركبة «20I».

فيما يتراوح سعر مركبة «SANTAFE» بين 32 ألفا و700 و33 ألف أورو، مقابل 19 ألفا و300 و25 ألفا و800 أورو لمركبة «TUCSON».

وبالنسبة للعلامة الفرنسية «بيجو»، فإن مركبة «208» يتراوح سعرها بين 11 ألفا و400 و16 ألف أورو.

وبين 15 ألفا و700 و23 ألفا و900 لمركبة «308» وبين 16 ألفا 100 و24 ألفا 300 أورو لمركبة «SW 308 ».

في حين تقدر أسعار أكبر علامة منافسة «لبيجو» ويتعلق الأمر بـ«رونو»، فيقدر سعر مركبة «MEGANE» بين 15 ألفا و100 و19 ألفا و500 أورو.

وبين 22 ألفا و300 و24 ألفا و700 أورو بالنسبة لسيارة «KADJAR» و«CAPTUR» بين 15 ألفا و300 و16 ألفا و300 أورو.

ودائما ضمن سلسلة المركبات الموجهة للطبقة المتوسطة، وتحديدا علامة «SEAT» فإن قيمة «IBIZA» تقدر بين 10 آلاف و500 و11 ألفا و500 أورو.

وليون بين 20 ألفا و200 و23 ألفا و200 أورو، فيما تتراوح أسعار مركبات «SKODA» بين 10 آلاف و12 ألفا و700 أورو بالنسبة لـ«FABIA» و19 ألفا و100 أورو بالنسبة لـ«OCTAVIA».

أما فيما يتعلق بالسيارات المحبوبة بكثرة لدى فئة الشباب من صنع العملاق الألماني «فولسفاغن»، فإن سعر سيارة «POLO» .

يتراوح بين 11 ألفا و200 و14 ألف أورو، و«GOLF» بين 15 ألفا و900 و25 ألفا و500 أورو، مقابل 16 ألفا و700 و26 ألف أورو لـ«GOLF SW» أما «GOLF SPORTSVAN» فقيمتها 18 ألف و200 أورو.

وضمن قائمة منتجات نفس العلامة، فإن مركبة «TIGUAN» تتراوح بين 24 ألفا و200 و33 ألفا و700 أورو.

أما المركبات الأمريكية الصنع، وتحديدا علامة «فورد» فإن أسعارها تتراوح بين 11 ألفا و600 و12 ألفا و500 أورو وبين 33 ألفا و100 و40 ألف أورو بالنسبة لـ«MUSTANG FASTBANK».

وبشأن المركبات التي تحمل لوحة ترقيم 2016، فإن نفس الأصناف المذكورة آنفا يتم حذف مبلغ ألف أورو من السعر الذي تم ذكره سابقا.