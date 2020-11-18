هذه البرمجة الجديدة للحصص التعليمية في مرحلة التعليم المتوسط

قررت وزارة التربية الوطنية، توحید برمجة عدد الحصص التعليمية في مرحلة التعليم المتوسط خلال السنة الدراسية 2021

ووفق بيان الوزارة، فقد تقرر توحید برمجة عدد الحصص لمختلف المواد التعليمية، وذلك في جميع المتوسطات الموجودة عبر التراب الوطني.

وأضاف المصدر نفيه، أنه سيتم الإبقاء على إمكانية التقدير والتصرف محليا بشكل مرن، وفقا لخصوصيات كل متوسطة، بما يضمن احترام النصاب الزمني الأسبوعي للأستاذ والحد المسموح به من عدد الساعات الإضافية التي يمكن إسنادها له في إطار مهامه البيداغوجية.

وفي السياق ذاته، أكدت وزارة التربية على ضرورة إيلاء العناية الكاملة لهذه التعليمة، من خلال الشهر على تبليغها لمديري المتوسطات ومفتشي التعليم المتوسط لمختلف المواد، من أجل تجسيد ومتابعة ما ورد فيها ميدانيا.

وفيما يلي عدد الحصص التعليمية الواجب برمجتها في مرحلة التعليم المتوسط: