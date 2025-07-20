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هذه البنوك المعنية بصرف المنحة السياحة 750 أورو

بقلم نوال زايد
هذه البنوك المعنية بصرف المنحة السياحة 750 أورو
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كشف مدير الدراسات المكلف بتسيير مديرية الاستغلال المصرفي بالمديرية العامة لشبكة و انظمة الدفع ببنك الجزائر. محمد امزيان عشيت عن البنوك المعنية بحجز حق الصرف الجديد من أجل السفر إلى الخارج لفائدة المواطنين المقيمين، والذي حدد بـ 750 أورو .

وتشمل هذه البنوك كل من البنك الوطني الجزائري (BNA). بنك الفلاحة والتنمية الريفية (BADR).الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط - كناب بنك (CNEP Banque). البنك الخارجي الجزائري (BEA). بنك التنمية المحلية (BDL) وكذا القرض الشعبي الجزائري (CPA) الذي تمت إضافته اليوم لضمان هذه الخدمة،في انتظار إضافة بنوك أخرى.حسبه.

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