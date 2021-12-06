هذه التماسات وكيل الجمهورية في قضية الفساد المتابع بها والي الجلفة السابق ڨنفاف حمانة

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، اليوم الإثنين، عقوبات تتراوح ما بين 3 و8 سنوات حبسا نافذا في قضية الفساد المتابع فيها والي الجلفة السابق ڨنفاف حمانة وآخرين .

وجاء في حق المتهم والي الجلفة ڨنفاف حمانة عقوبة 8 سنوات حبس و مليون دج و حرمانه من حق الترشح لمدة 5 سنوات .

كما تم التماس في حق الأمين العام السابق لولاية الجلفة ووالي متقاعد (ح.م.ع ) عقوبة 6 سنوات حبس و مليون غرامة مالية نافذة و حرمانه من حق الترشح لمدة 5 سنوات .

أما رئيس مجلس شعبي ولائي سابقا بالجلفة (ط.ب)، فقد التمس في حقه عقوبة 6 سنوات حبس و مليون دج غرامة مالية نافذة و حرمانه من حق الترشح لمدة 5 سنوات.

وفي المقابل، التمس وكيل الجمهورية في حق مدير الصناعة سابقا بولاية الجلفة (م.م) عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا و غرامة مالية بقيمة مليون دج. في حين التمس أيضا في حق مدير الصناعة سابقا (ح.ع) عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة .

وفيما يلي باقي التماسات وكيل الجمهورية في هذه القضية :

-مدير مديرية الأراضي الفلاحية(ب.ع) : إلتماس عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا و مليون دج غرامة مالية نافذة.

-مديرة وكالة عقارية (ب.ن) : إلتماس عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و مليون دج غرامة مالية نافذة .

-المستثمرين : التماس عقوبة 5 سنوات حبسا نافذ و مليون دج غرامة مالية نافذة .

-باقي المتهمين إلتماس عقوبات أخرى متفاوتة تراوحت ما بين 3 الى 4 سنوات حبسا نافذا .

مع إلتماس القضاء بمصادرة جميع الموال و الممتلكات المتهمين و الغاء كل العقود و قرارات الترخيض و عقود الامتياز.

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