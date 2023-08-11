هذه الدولة المسؤولة عن رفض أكثر من نصف تأشيرات شنغن

تم رفض ما مجموعه 25845 طلب تأشيرة قدمها تونسيون إلى السفارات والقنصليات الفرنسية. وهو ما يمثل 52.8 في المائة من جميع الطلبات المرفوضة المقدمة من هذه الجنسية لعام 2022.

وتظهر إحصاءات تأشيرة شنغن أن فرنسا هي الوجهة الرئيسية للتونسيين، حيث تم تقديم 95515 طلب تأشيرة العام الماضي. وهو ما يمثل 56.7 في المائة من جميع طلبات التأشيرة المقدمة خلال هذه الفترة.

وفقًا لذلك ، بلغت نسبة تأشيرات الدخول المتعددة التي أصدرتها السلطات الفرنسية للمتقدمين التونسيين 67.2 في المائة. حيث تلقى 64209 طلبًا إجابة إيجابية.

ومع ذلك، تلقى المتقدمون التونسيون معدل رفض مرتفعًا في طلبات الحصول على التأشيرة في بلدان أوروبية أخرى. حيث كانت حصة تأشيرات الدخول المتعدد هي الأدنى في المجر – 40.6 في المائة. تليها فنلندا (45.9 في المائة) وجمهورية التشيك (52.9 في المائة) سنت).

بعد فرنسا، تضمنت البلدان التي رفضت معظم الطلبات المقدمة من التونسيين إسبانيا. حيث بلغ عدد المتقدمين المرفوضين 6720 ، تليها إيطاليا (3896) وألمانيا (3790)، بما يتوافق مع بلدان المقصد الرئيسية للتونسيين.

وبشكل أكثر تحديدًا، بعد فرنسا، قدم التونسيون معظم طلبات التأشيرة إلى قنصليات ألمانيا (17760) وإسبانيا (17266) وإيطاليا (13060).

كما تتصدر ألمانيا كبلد صاحب أعلى نسبة من MEVs الصادرة للتونسيين في عام 2022. حيث تمت الموافقة على 77.6 في المائة من جميع طلبات MEVs. تليها البرتغال (76.8 في المائة) ، وبولندا (76.4 في المائة) وسويسرا (74.8 في المائة) سنت).

وقدم التونسيون 168346 طلب تأشيرة في عام 2022 ، تلقى 112.411 أو 66.7 في المائة منهم إجابة إيجابية. بينما تم رفض 48909 طلبًا. تمثل طلبات التأشيرات المقدمة إلى فرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا 85.3 في المائة. من جميع الطلبات المقدمة إلى السفارات الأخرى ، بإجمالي 143601.

وبالمثل ، تم رفض 251 40 طلبًا من إجمالي 909 48 طلبًا ، مما يؤكد أن 82.2 في المائة من جميع الطلبات السلبية سجلت من قبل هذه البلدان الأربعة وحدها.