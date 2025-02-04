هذه الدول تتنافس على جذب الراغبين في العمل عن بعد

خففت نيوزيلندا من قواعدها المتعلقة بالإقامة والحصول على التأشيرات للعاملين عن بعد. والآن أصبح بإمكانهم العمل وزيارة الأرخبيل لمدة 90 يومًا، باستخدام تأشيرة سفر كلاسيكية.

وتأمل حكومة هذا البلد، الذي يعاني حاليا من صعوبات اقتصادية كبيرة. من خلال هذا الإجراء الجديد جذب المزيد من السياح الأجانب دون تهديد الوظائف المحلية.

ويأتي هذا الوضع نتيجة لقطاع السياحة الذي يكافح من أجل إعادة التشغيل بسبب أزمة جائحة كوفيد-19 السابقة.

حتى الآن، هناك عدد قليل من البلدان في العالم تقدم تأشيرات البدو الرقميين المخصصة حصريًا للعاملين عن بعد.

ومع ذلك، فإنها تمثل ميزة حقيقية للمسافرين، وخاصة حقيقة البقاء لفترة أطول في بلد ما للعمل عن بعد. دون دفع ضرائب سياحية وضرائب عمل.

ويُنظر إلى “عطلة العمل في المنزل” على أنها المزيج المثالي للسفر والعمل. وتحظى بشعبية متزايدة بين جيل الألفية، وهو ما أكدته مكاتب السياحة في جميع أنحاء العالم.

في نيوزيلندا، أصبح بإمكان العاملين عن بعد والعاملين لحسابهم الخاص أو العاملين لحسابهم الخاص. زيارة الأرخبيل والعمل فيه لمدة 90 يومًا باستخدام تأشيرة قياسية.

في البرازيل، توفر تأشيرة Digital Nomads إمكانية الإقامة في البلاد لمدة عام واحد، قابلة للتجديد مرة واحدة. وكل هذا أثناء العمل لصالح شركات أجنبية.

للحصول على هذه التأشيرة، يجب استيفاء المعايير التالية: إثبات دخل شهري يعادل 1438 يورو. أو رصيد في حساب مصرفي يغطي مبلغ 17264 يورو، بالإضافة إلى تأمين صحي ساري المفعول في البرازيل.

اليابان وكوريا الجنوبية تسمحان بـ “تأشيرة العمل أثناء العطلة”

تمت إضافة اليابان إلى هذه القائمة. في هذا البلد، للحصول على مثل هذه التأشيرة. يشترط من المتقدمين أن يكون لديهم راتب سنوي بقيمة 10 ملايين ين. أي ما يعادل 60,690 يورو. هذه التأشيرة صالحة لمدة ستة أشهر وغير قابلة للتجديد.

علاوة على ذلك، في كوريا الجنوبية، أصبح من الممكن التقدم بطلب للحصول على تأشيرة عمل. في فترة الإقامة منذ بداية عام 2024.

هذه الوثيقة السفر صالحة لمدة عامين. حيث يتعين على العاملين الأجانب عن بعد إثبات راتب سنوي قدره 57600 يورو.

ويمكن لحاملي هذه التأشيرة في كوريا التقدم بطلب للحصول على الإقامة.

في إسبانيا، من الممكن التقدم بطلب للحصول على تأشيرة رحالة رقمي لمدة عام واحد. قابلة للتجديد لمدة تصل إلى خمس سنوات.

ومع ذلك، تصدر الدولة مثل هذه التأشيرة في حالات محددة: يجب أن يكون لديك درجة البكالوريوس. وثلاث سنوات من الخبرة في هذا المجال، وراتب شهري قدره 2400 يورو.