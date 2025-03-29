هذه الدول تعلن الإثنين أول أيام العيد

أعلنت عدة دول، اليوم السبت، أن يوم الإثنين، 31 مارس 2025، هو أول أيام عيد الفطر.

وحسب مركز الفلك الدولي، أعلنت بنغلادش، أن يوم الإثنين 31 مارس، هو يوم عيد الفطر السعيد.

وجاء في بيان لمركز الفلك: “غربت الشمس الآن في بنغلادش وعيد الفطر فيها سيكون يوم الإثنين نظرا لأن اليوم هو 28 رمضان فيها. وستكون رؤية الهلال يوم غد الأحد ممكنة فيها بالعين المجردة”.

كما أعلنت أندونيسيا، أن الإثنين 31 مارس، هو يوم عيد الفطر السعيد، نظرا لعدم ثبوت رؤية الهلال.

وقبلها، أعلنت كل من بروناي وماليزيا، أن يوم الإثنين، 31 مارس 2025، هو أول أيام عيد الفطر.

كما أعلنت دولة أستراليا رسميًا اليوم السبت، أن أول أيام عيد الفطر المبارك، سيكون يوم الاثنين المقبل.

وبدورها، أعلنت الهند، لأن يوم الإثنين 31 مارس، هو أول أيام عيد الفطر، وستكون رؤية الهلال يوم غد الأحد ممكنة فيها بالعين المجردة.

فيما أعلنت دولة باكستان، أن يوم الإثنين 31 مارس، هو يوم عيد الفطر السعيد. حيث ستكون رؤية الهلال يوم غد الأحد ممكنة فيها بالعين المجردة.