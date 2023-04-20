هذه الدول تعلن غدا الجمعة أول أيام عيد الفطر

أعلنت عدة دول عربية، مساء اليوم الخميس، أن يوم غد الجمعة هو أول أيام عيد الفطر.

وقد أعلنت هيئة الرؤية الشرعية في الكويت أن غدا الجمعة هو أول أيام عيد الفطر.

وأعلنت هيئة الرؤية الشرعية في مملكة البحرين أن يوم الجمعة هو أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 1444هـ.

كما أعلن ديوان الوقف السني العراقي، أن يوم الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك.

وأعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية اليوم الخميس، أن يوم الجمعة 21 أفريل 2023م هو غرة شهر شوال.وأول أيام عيد الفطر المبارك في اليمن.

كما أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين، مساء اليوم الخميس. أن يوم غد الجمعة، هو أول أيام عيد الفطر.

كما أعلن المجلس العلمي الفقهي في وزارة الأوقاف السورية أن يوم غد الجمعة هو أول أيام عيد الفطر السعيد.

وأعلنت مملكة الأردن، اليوم الخميس، أن غد الجمعة 21 أفريل هو أول أيام عيد الفطر السعيد.

كما أعلنت لبنان أن الجمعة 21 أفريل يوم عيد الفطر المبارك.