هذه الطرقات لا تزال مغلقة بسبب السيول والفيضانات

تسببت التقلبات الجوية الأخيرة في قطع العديد من الطرقات والمحاور، بسبب غزارة الأمطار والسيول.

وحسب مصالح الدرك الوطني، فإن الطريق الإجتنابي للطريق الوطني رقم 45 على مغلق على مستوى بلدية عين حجل بسبب إهتراء الجسر بولاية المسيلة. والطريق الوطني رقم 46 الرابط بين بلديتي بوسعادة و الحوامد بسبب إهتراء الجسر.

وفي ولاية البليدة، الطريق الولائي رقم 110 بالضبط على مستوى مركز بن حمدان بلدية بن خليل إرتفاع منسوب المياه.

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