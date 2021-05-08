هذه الطرقات مغلقة بسبب ارتفاع منسوب المياه

أفاد مركز الإعلام وتنسيق المرور للدرك الوطني، المخصص للإعلام المروري، اليوم السبت، أن بعض الطرقات عبر التراب الوطني.

وأوضح، مركز الإعلام، أن الطرقات انغلقت بسبب ارتفاع منسوب المياه بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها في الآونة الأخيرة.

وحسب ذات المصدر فإن الطريق الولائي رقم 3 بالمسيلة، بشطره الرابط بين بلديتي بن سرور وأمسيف بوادي أمسيف مغلق.

والطريق الولائي رقم 9 الرابط بين بلديتي أمسيف والخبانة على مستوى وادي أمسيف بسبب انهيار جزئي للجسر المار تحته الواد.

بالإضافة إلى الطريق الولائي رقم 9 الرابط بين بلديتي أولاد بوعبان والخبانة على مستوى وادي بوسعادة.

والطريق الولائي رقم 38 الرابط بين بلديتي أمجدل و تامسة على مستوى بئر ماجد بلدية أمجدل.

والطريق الولائي رقم 5 الرابط بين بلديتي بوسعادة و ولتام على مستوى وادي فيريرو.

الطريق الوطني رقم 46 الرابط بين بلديتي بوسعادة و ولتام على مستوى الطريق المؤدي إلى ولاية بسكرة.

والطريق الوطني رقم 8 الرابط بين بلديتي بوسعادة وأولاد سيدي ابراهيم بالطريق المؤدي إلى بلدية أولاد سيدي ابراهيم.

كما تشهد بسكرة غلق لبعض الطرقات، حيث أدى ارتفاع المياه، لغلق الطريق الولائي رقم 60 بوادي جدي بلدية راس الميعاد.

والطريق الولائي رقم 36أ الرابط بين بلديتي أوماش و سيدي عقبة.