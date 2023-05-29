 هذه الطرقات مغلقة بسبب ارتفاع منسوب المياه

تسببت التقلبات الجوية الأخيرة والتساقط الغزير للأمطار، في ارتفاع منسوب المياه اين غلقت عدة طرق بمختلف الولايات.

وحسب مصالح الدرك الوطني، فقد تسبب ارتفاع منسوب المياه ببرج بوعريريج بغلق الطريق الولائي رقم 42 على مستوى بلدية بليمور.

بالإضافة الى الطريق الولائي رقم 3 على مستوى جسر واد رمال بلدية شلغوم العيد بولاية ميلة.

اما بأم البواقي، فلقد تسبب ارتفاع منسوب المياه أيضا بغلق الطريق الولائي رقم 48 على مستوى بلدية بئر الشهداء.