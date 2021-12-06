هذه الطرقات مغلقة بسبب التساقط الكثيف للثلوج

أعلنت قيادة الدرك الوطني، أن التقلبات الجوية والتساقط الكثيف للثلوج تسبب في غلق العديد من الطرقات والمحاور. داعية إلى توخي الحيطة والحذر.

وأشارت ذات المصالح عبر صفحتها على الفايسبوك، أن الطريق الوطني رقم 33 في شطره الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو. بالضبط على مستوى تيكجدة بلدية الأصنام مغلق بسبب تراكم الثلوج.

كما أن الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو. بالضبط على مستوى منطقة كول بلدية أغبالو، مغلق بسبب تراكم الثلوج.

أما بولاية تيزي وزو، فالطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو على مستوى فج تيروردة بلدية إفرحونان، مغلق بسبب تراكم الثلوج. بالإضافة كذلك إلى “ط.و” رقم 30 في شطره الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو على مستوى منطقة تيزي نكولان بلدية إييودرارن مغلق بسبب تراكم الثلوج.

وفي ولاية باتنة الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو بالضبط على مستوى منطقة أسول بلدية أيت بومهدي مغلق بسبب تراكم الثلوج. وكذا الطريق الوطني رقم 87 الرابط بين باتنة و بسكرة بالضبط على مستوى بلدية ثنية العابدمغلق بسبب تراكم الثلوج.

وبولاية بجاية تسببت الثلوج في غلق الطريق الوطني رقم 26A الرابط بين بجاية و تيزي وزو بجهة إفرحونن. بالإضافة كذلك إلى الطريق الوطني رقم 9 المحور الرابط عموشة وخراطة. أين سجلت صعوبة في السير بسبب تراكم الثلوج.

كما دعت مصالح الدرك الوطني بولاية سوق أهراس إلى توخي الحيطة والحذر على مستوى “ط.و” رقم 20 الرابط بين ولايتي سوق اهراس والطارف على مستوى بلدية اولاد ادريس بسبب تساقط الثلوج. ناهيك عن الطريق الإجتنابي على مستوى جبل الوحش إتجاه قسنطينة.

بالإضافة كذلك إلى أن الطريق مغلق وحركة السير متوقفة بسبب الجليد على مستوى منحدر واد العثمانية شلغوم العيد اتجاه قسنطينة

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