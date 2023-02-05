هذه الطرقات مغلقة بسبب تراكم الثلوج

أعلنت مصالح الدرك الوطني، أن التقلبات الجوية والتراكم الكثيف للثلوج. تسبب في غلق العديد من المحاور والطرقات الوطنية والولائية. كما أفادت المصلحة، أن الثلوج أغلقت الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو. بالضبط على مستوى منطقة فج تيروردة بلدية إفرحونن. والطريق الوطني رقم 33 على مستوى منطقة أسول بلدية آيت بومهدي. في حين، أدت الثلوج إلى غلق الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين بلديتي البويرة وواسيف(تيزي وزو). بالضبط على مستوى منطقة تيكجدة وتيرودة بلدية الأسنام.

وعثر أفراد الفرقة الاقليمية للدرك الوطني، على 15 شخصا عالقا وسط الثلوج، من بينهم شابين مغمى عليهما جراء البرودة الشديدة.

وحسب بيان الدرك الوطني، إنه تم العثور على 15 شخصا عالقين أثناء قيام أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتسافت بدورية لمتابعة حالة الطرقات عبر الاقليم رفقة مصالح بلدية ابودرارن والاشغال العمومية بواسيف.

وكان الضحايا قادمين من بلدية ذراع بن خدة بغرض التنزه من بينهم شابين وجدا في حالة اغماء جراء البرودة الشديدة على مستوى الطريق الوطني رقم 30 المغلق بسبب الثلوج.

وقد تم اجلاء العالقين إلى وسط بلدية ابودرارن، بينما تم التكفل بالشابين المغمى عليهما من قبل عناصر الحماية المدنية ونقلهما إلى العيادة المتعددة الخدمات ببني يني. بحيث تلقيا الإسعافات الأولية وبعد استقرار حالتهما الصحية غادرا الغيادة في نفس اليوم.