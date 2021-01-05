هذه الطرقات مغلقة بسبب تراكم الثلوج

أدت الاضطرابات الجوية، التي عرفتها معظم ولايات الوطن، مؤخرا، إلى غلق العديد من الطرقات وشل حركة المرور بالطرق الوطنية والولائية.

وكشف مركز الاعلام وتنسيق المرور لقيادة الدرك الوطني، عن الطرقات الوطنية المغلقة بسبب هذه الاضطرابات الجوية التي شهدت تراكم الثلوج.

ولاية البويرة:

الطريق الوطني رقم 33 على مستوى تيكجدة بلدية الأسنام وكذا على مستوى منطقة لاكوكار بلدية بشلول .

إضافة إلى الطريق الوطني رقم 30 على مستوى منطقة تيزي نكولان بلدية الصهاريج.

والطريق الوطني رقم 15 على مستوى قرية عين زبدة بلدية أغبالو.

ولاية تيزي وزو:

الطريق الوطني رقم 33 على مستوى منطقة أسول بلدية بومهدي، والطريق الوطني رقم 30 بمنطقة تيزي نكولان بلدية تاسفت.

والطريق الوطني رقم 15على مستوى فج تيروردة بلدية إفرحونان، والطريق الولائي رقم 253 على مستوى فج شلاطة بلدية إفرحونن.

وأضاف المركز أن باقي الطرقات مفتوحة في وجه حركة المرور، داعيا مستعملي الطريق بتوخي الحيطة والحذر مع تخفيض السرعة.