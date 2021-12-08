هذه الطرقات مغلقة بسبب تراكم الثلوج

تسببت الإضطرابات الجوية الأخيرة، في غلق عد طرق ولائية ووطنية بسبب التساقط الكثيف للثلوج وإنجراف التربة.

حيث تسببت الثلوج في غلق الطريق الوطني رقم 33 في شطره الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو. بالضبط على مستوى تيكجدة بلدية الأسنام.

كما أدى تراكم الثلوج إلى غلق الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو بالضبط على مستوى منطقة كول بلدية أغبالو.

وبولاية تيزي وزو أيضا، الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولاية البويرة وولاية تيزي وزو مغلق بسبب تراكمم الثلوج. بالضبط على مستوى فج تيروردة بلدية إفرحونان.

كما تسبب تراكم الثلوج في غلق الطريق الوطني رقم 33 في شطره الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو. بالضبط على مستوى منطقة أسول بلدية أيت بومهدي.

وتحذر مصالح الأمن الوطني والدرك الوطني مستعملي الطريق بتوخي الحيطة والحذر أثناء السياقة.

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أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن تساقط أمطار رعدية غزيرة على الولايات الوسطى والشرقية بداية من مساء اليوم الأربعاء.

وحسب تنبيه لذات المصالح، فإن تساقط الأمطار سيكون بداية من الساعة الثالثة بعد زوال اليوم الأربعاء ويستمر إلى غاية منتصف الليل.

كما ستتساقط الأمطار على ولايات الجزائر العاصمة، بومرداس، تيزي وزو، البويرة، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة والطارف.

وتتوقع مصالح الأرصاد الجوية، أن تشهد الولايات الشمالية للوطن خاصة الشرقية والوسطى سلسلة من الإضطرابات الجوية. بعد استقرار في الطقس يومي الثلاثاء والأربعاء، لتعود الأمطار بداية من مساء الاربعاء إلى غاية يوم الجمعة.

رياح قوية تتعدى سرعتها 80 كلم في الساعة على 19 ولاية

وحذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية من هبوب رياح قوية على عدد من ولايات الوطن.

وحسب نشرية خاصة لذات المصالح فإن الرياح ستتعدى سرعتها 80 كلم في الساعة.

كما تمتد صلاحية النشرية بداية من منتصف الليل وتستمر إلى غاية الساعة التاسعة من اليوم الأربعاء. وستخص الرياح ولايات تلمسان، عين تموشنت، وهران، مستغانم، الشلف، تيبازة والبليدة. وأعلنت الأرصاد الجوية في نشرية أخرى، عن هبوب رياح قوية تتعدى سرعتها 80 كلم في الساعة، بداية من صبيحة اليوم الأربعاء إلى غاية الساعة الحادية عشر ليلا. كما ستخص الرياح ولايات سيدي بلعباس، سعيدة، معسكر، غليزان، تيسمسيلت، عين الدفلى، المدية، المسيلة، الجلفة، الأغواط، البيض وتيارت. يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

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