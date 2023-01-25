هذه الطرقات مغلقة بسبب تراكم الثلوج

افادت وحدات الدرك الوطني، أن التقلبات الجوية الأخيرة والتساقط الكثيف للثلوج، تسبب في غلق العديد من الطرقات والمحاور عبر الولايات الشمالية للوطن.

وحسب ما أفادت به في آخر تحديث لها عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك، فقد تسببت الثلوج في غلق الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو. بالضبط على مستوى منطقة فج تيروردة بلدية إفرحونن. والطريق الولائي رقم 253 الرابط بين ولايتي بجاية وتيزي وزو بالضبط على مستوى فج شلاطة بلدية إفرحونان. وكذا الطريق الوطني رقم 33 على مستوى منطقة أسول بلدية أيت بومهدي.

وكذا الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين بلديتي أغبالو (البويرة) وإفرحونن (تيزي وزو). بالضبط على مستوى منطقة كول تيرودة بلدية أغبالو. والطريق الوطني رقم 33 الرابط بين بلديتي البويرة و واسيف(تيزي وزو). بالضبط على مستوى منطقة تيكجدة وتيرودة بلدية الأسنام. وفي ولاية سكيكدة، أغلقت الثلوج الكثيفة، كل من الطريق الولائي رقم 7 الرابط بين ولبلديتي عين قشرة وبني زيد. والطريق الولائي رقم 132 الرابط بين ولبلديتي واد الزهور وأخنق مايون. والطريق الولائي رقم 39 الرابط بين بلديتي عين قشرة وبني زيد.

وتشهد بعض طرقات ولاية بجاية هي الأخرى، ثلوج كثيفة، وهذا في كل من الطريق الوطني رقم 26 أ الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو. بالضبط على مستوى فقرية تاخليصت بلدية شلاطة. والطريق الولائي رقم 22 على مستوى منطقة أغبالة بلدية سمعون.

كما أغلقت الثلوج المتراكمة، طرقات عين الدفلى، في كل من الطريق الولائي رقم 15 الرابط بين بلديتي بلعاس وبطحية. والطريق الولائي رقم 25 الرابط بين بلديتي الحسنية و بطحية.