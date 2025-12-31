هذه الطرقات مقطوعة بسبب الثلوج

تسببت الثلوج التي تساقطت بكثافة طيلة نهار اليوم على المرتفعات الداخلية للوطن، في غلق العديد من الطرقات والمحاور.

وحسبما أفادت به مصالح الدرك الوطني، فإن الثلوج الكثيفة تسببت في غلق الطريق الوطني رقم 33 في شطره الرابط بين ولايتي البويرة. و تيزي وزو بالضبط على مستوى منطقتي تيكجدة بلدية الأسنام و اكوكار بلدية بشلول.

كما أغلقت الثلوج الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولايتي تيزي وزو و البويرة بالضبط على مستوى منطقة أسول بلدية أيت بومهدي. الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي تيزي وزو و البويرة. بالضبط على مستوى منطقة فج تيروردة بلدية إفرحونان.

أما باقي الطرقات مفتوحة في وجه حركة المرور.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور